Punto final para la buena campaña de Salta Basket en el Súper 20

Los infernales no pudieron con San Martín de Corrientes en el segundo juego al caer 89 a 78 y perdieron este sábado la serie de cuartos de final por 2 a 0.

Salta Basket cerró este sábado su participación en el Súper 20 al caer frente a San Martín en Corrientes por 89 a 78, que cierra la serie 2 a 0 para los locales. Los correntinos avanzaron al Final Four que se jugará el próximo fin de semana, mientras que los infernales entrarán en un receso hasta el próximo 4 de diciembre, fecha en la que debutará en la Liga Nacional de Básquet.

Ricky Harris fue el goleador de los infernales con 17 puntos y le siguió Diego Gerbaudo con 15, mientras que Jeremiah Wood, con 22, fue quien más puntos marcó para el vencedor y en el juego.

Del cierre de Salta Basket hay que rescatar que el equipo se mantuvo en partido hasta cinco minutos antes de su final. Y en momento llegó a ser superior al local, situación que ilusionaba con llegar a un tercer juego. Sin embargo el cierre no estuvo acorde a lo que se había jugado en los minutos previos y decantó el partido en la victoria de San Martín.

Pero más allá de la derrota hay que rescatar que los infernales lograron ubicarse entre los ocho mejores equipos de la competencia. De local se hizo fuerte y solo perdió en dos ocasiones; de visitante le costó mantener su buen juego, que lo tuvo en varias ocasiones y que pudo haberle dado más triunfos, pero esa falta de experiencia la irá ganando de a poco hasta lograr un punto que nivel las actuaciones dentro y fuera de casa.

También hay que resaltar que para llegar a los cuartos de final superó a Estudiantes de Concordia, uno de los finalistas que tiene la Liga Sudamericana. También se cuenta los triunfos frente al histórico Atenas de Córdoba y los siempre protagonistas Quimsa de Santiago del Estero y Olímpico de La Banda.

No son puntos aislados en la campaña sino acciones hilvanadas que brinda confianza de cara a la competencia mayor que tiene el básquet argentino: la Liga.

Entre la eliminación de este sábado al debut en la Liga habrá un lapso de 23 días. El 4 de diciembre los infernales volverán a pisar el rectángulo de juego del estadio Delmi para enfrentar a Weber Bahía, en otra jornada para recordar.

La síntesis:

S. MARTÍN 89 S. BASKET 78

F. Aguerre 16 R. Harris 17

L. Faggiano 12 P. Espinoza 7

R. Zamora 9 Q. Brown 7

L. Mainoldi 3 R. Falker 6

J. Wood (fi) 22 D. Gerbaudo (fi) 15

L. González - I. Vicentín -

J. Keenan 19 A. Zilli 7

M. Lescano - P. Bruna 4

A. Méndez - R. Haag -

M. Solanas - L. Goldenberg 8

J. Treise 8 J. Cansobre 0

R. Vallejos - E. Stucky 7

DT: S. González DT: R. de Cecco

Los parciales: 25-17, 11-23, 25-25 y 28-13.

Estadio: Raúl Ortiz.

Árbitros: Leonardo Zalazar, Javier Mendoza y Danilo Molina.

Jornada: 4º de final.