Cesárea de urgencia a una nena de 13 años desnutrida y con un embarazo de casi 7 meses

Por Mariana Iglesias para Clarín

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Perrando porque necesitaba cuidados intensivos. El cuadro era de extrema gravedad: desnutrición crónica, anemia, neumonía. Sumado a un embarazo de 28 semanas. Y a su edad: 13 años. Ante la posibilidad certera de su muerte, fue sometida a una cesárea. El bebé, prematuro extremo, pesa menos de un kilo. La niña y el bebé luchan ahora por salvar sus dos vidas.

La niña, de la comunidad Qom, tiene falla multiorgánica. No le llega oxígeno a los tejidos. Los médicos del hospital más grande de Resistencia, Chaco, no creen que pueda sobrevivir.

"La niña llegó al hospital el viernes 2. La trasladaron del hospital de Castelli porque necesitaba estar en terapia intensiva. Tenía neumonía, anemia y desnutrición crónica y un embarazo de 29 semanas -explicó a ClarínAndrea Mayol, directora del hospital Perrando-. Esta mañana se le hizo la cesárea por deterioro y riesgo de salud materna y fetal. El bebé está en neonatología, con muchos cuidados, es prematuro extremo, pesa menos de un kilo".

Chaco es una de las provincias con peores índices del país. Según el Indec, Gran Resistencia es la ciudad más pobre: el 39,2% de su población vive bajo de la línea de pobreza. Son más de 150 mil personas. La indigencia es del 8,8%, 33 mil personas.

El ministro de Salud de Chaco, Luis Zapico, prefirió no hablar. La provincia también tiene los índices de embarazo adolescente y mortalidad materna más altos que la media del país. El último informe de Natalidad y Mortalidad del Ministerio de Salud muestra que el 15% de los nacidos vivos (115 mil sobre 770 mil) son de madres adolescentes (menores de 20 años): "El 75% de las jurisdicciones muestran porcentajes de nacidos vivos de madres adolescentes por debajo del 19,4%, siendo las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Salta, Formosa y Corrientes las que superan este valor”. Sobre el nivel de instrucción de estas madres, Chaco, Formosa y Santiago del Estero duplican el promedio nacional del 5% de madres analfabetas o con primaria incompleta.

La niña internada en el Perrando no iba a la escuela, no estaba escolarizada. Vivía con su pareja de 19 años desde hacía dos años. No tiene madre. Una tía espera por ella en el hospital. En lo que va del año ya hubo quince muertes maternas en Chaco.

Rolando Núñez es el coordinador del Centro Mandela DD.HH. Centro de Estudios e Investigación Social. Está en Chaco. "Es una problemática repetida. En la comunidad indígena, una vez que la mujer menstrúa se considera que está lista para tener relaciones sexuales. Pero no es que tengan una regla de iniciación cultural con familiares o algo así, aunque el abuso intrafamiliar existe". Núñez explica que no hay educación sexual en las escuelas de la región, que los maestros no están capacitados, que los agentes sanitarios de atención primaria tampoco brindan información. Y habla de la barrera del idioma entre estos referentes y las comunidades, formadas por unas 70 mil personas.

“Es hora de que empiecen nuestros dirigentes políticos a pensar que un gran sector de nuestras niñas, sectores desaventajados sobre todo, entran en la ciudadanía solamente a través de la maternidad. Falló la educación sexual, la prevención y la alimentación. Un Estado ausente en todas partes. Y es hora que la sociedad vea en este caso el fracaso de su vacío 'salvemos las 2 vidas'", dice a Clarín Soledad Deza, de la guardia de abogadas feministas de Católicas por el Derecho a Decidir.

Lourdes Polo Budzovsky, otra de las abogadas, se pregunta si la niña tuvo acceso al sistema de salud "en términos reales". Y lo explica: "Es información para consentir respecto a su salud y su cuerpo. Si el Estado se encuentra de cara a estas situaciones y no genera barreras de acceso a derechos fundamentales como la salud, ¿por qué tenemos una adolescente de la comunidad qom, de 13 años, desnutrida y con un cuadro de neumonía en grave estado? La información y formación con perspectiva de género en efectores del Estado es fundamental en materia de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos para garantizar el acceso a las mujeres, niñas y adolescentes, y que se tenga en cuenta su voluntad".

La abogada da el ejemplo de mujeres, adolescentes y niñas que acuden a una consulta, embarazadas, y les informan su situación pero no de mecanismos como el acceso a las interrupciones legales del embarazo cuando hay un riesgo para la salud: "Esta negación es omitir derechos de información fundamental sobre su salud, obstruir el acceso y llevarlas al riesgo de la muerte".