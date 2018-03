Inundados: miseria y escándalo nacional

Las lluvias hicieron crecer 7 metros el Pilcomayo esta semana y la situación de los inundados del Chaco salteño se volvió más desesperante. En los últimos 40 años, casi todos los eneros y febreros pasa lo mismo: las comunidades de aborígenes y criollos que viven cerca del Bermejo y cerca del Pilcomayo terminan arrastradas por las corrientes zainas que no perdonan sus taperas ni sus ropas ni sus perros ni su hambre. Ninguna gestión intentó sacarlos de las márgenes de los ríos; por eso la historia se repite y provoca la reacción de los extremos: solidaridad o indiferencia. En el medio están los que sin querer queriendo se burlan de la miseria, quizá porque no son capaces ni siquiera de imaginarla, o por simple y vergonzosa ignorancia.

Hace una semana, el Gobierno provincial anunció que los "salteños afectados por las inundaciones tendrán acceso hasta el 10 de abril para compras con tarjetas en 3 cuotas sin interés". Aclaraba el comunicado que el programa "contempla la compra de alimentos y beneficia directamente a los vecinos y localidades damnificados, dinamizando así el comercio y el consumo en esas zonas". Un momento raro para pensar en el movimiento comercial de un área devastada por el agua, donde la mayoría de los afectados perdieron hasta las ojotas y no suelen ser del grupo de citadinos usuarios de Visa. Ni documentos tienen. Ni donde poner los pies sin hundirse en el barro. Muchos están aislados completamente, como las comunidades de Las Vertientes, hasta donde llegó el lunes un helicóptero de la Provincia que colocó bolsones en el suelo y ascendió, dejando en tierra a un grupo de aborígenes y criollos que, en actitud salvaje, se abalanzó sobre los alimentos. Esto se filmó y se viralizó rápidamente a nivel nacional, provocando un verdadero escándalo de realidad abrumadora. "Lo que pasó en la comunidad de Las Vertientes no es lo deseado", dijo el secretario de Protección Civil, Néstor Ruiz de los Llanos, a TN, en referencia al video. Agregó: "En los parajes donde hay mucha gente, el piloto viaja solo para poder llevar más asistencia. Cuando llega el piloto pregunta por los referentes y se hace la distribución. Lo que pasó en Las vertientes es que no estaban los caciques para distribuir la ayuda. La gente se acercaba demasiado al helicóptero y por una cuestión de resguardo de las personas se les pidió que se retiraran y se bajaron los elementos. La gente estaba muy cerca del helicóptero". Es complicado explicar una escena tan dantesca y, sin embargo, el hambre y el aislamiento oponen los fundamentos del caso.

Brian Salazar, periodista de Santa Victoria Este, contó: "En Alto la Sierra también denunciaron que les tiran las cosas desde el helicóptero. El cacique Asencio Pérez me dijo que ellos tienen que ir a repartir la ayuda que deja el helicóptero, ya que no puede bajar en algunas comunidades porque hay mucha agua. Realmente es difícil que en Alto La Sierra baje el helicóptero y por eso largan las cosas y las reciben abajo los delegados municipales y los caciques. Lo que pasó en Las Vertientes fue porque hay hambre; dejaron 10 bolsones para 93 familias totalmente aisladas, igual que las de Misión La Paz, ya que está cortado el tramo que une con La Estrella y solo se puede llegar por aire. Es terrible lo que se vive".

Puntualmente dijo que "en Las Vertientes, el helicóptero se tenía que ir a buscar pacientes de Santa Victoria para llevarlos a Tartagal. Son tres caciques encargados de repartir la ayuda: uno estaba filmando el video que se viralizó y los otros dos se habían ido a buscar comida. Hay mucha hambre en la zona, están en una situación paupérrima. En cuanto a la salud, también están muy mal".

En el video se puede ver cómo la aeronave deja las donaciones en un punto establecido y rápidamente levanta vuelo, provocando una avalancha de gente sobre los bolsones. La violencia de la imagen es la que generó un profundo rechazo. Según indicaron informalmente desde el Gobierno, esta modalidad de entrega se hace a pedido de los mismos jefes de las comu nidades.

Imagen del video que enviaron a El Tribuno: se puede ver en la web.



Otro video de la realidad y un pedido de oraciones

¿Qué hora será? No sé qué hora es. Esta es la nueva casa que tenemos en La Curvita”, dijo Toribio, mientras grababa un video con su celular en la carpa de plástico negro de silo y algunos palos, típica carpa de indios, con el sonido de una lluvia torrencial de fondo que, según se ve, termina hundiendo más los pies de todos los refugiados en el barro, y mojando las remeras que churman y se agrandan, que cuelgan en palos mientras quedan desnudos, pero que nunca se secan.

“Muestro esto para que la gente no hable de más, que no digan que nos gusta vivir así. Estamos viviendo unos momentos muy tristes de lucha, de dolor, pero aquí estamos, queremos seguir adelante, no bajar los brazos. Nos abrazamos con nuestros hermanos que sufren como nosotros y les pedimos a todos los que vean nuestro dolor, oraciones para que podamos superar esta situación”.

Hay muchos chicos en La Curvita. “Acá estamos con mi esposa Elisa y mi bebé recién nacido, Josué, bajo la lluvia, pero con la alegría de saber que los que vean el video van a orar por nosotros. Son tiempos de acomodarnos, de resignarnos ante la naturaleza y solo les pido que oren para que no nos atrapen los malos pensamientos ni los malos sentimientos, como la ira, el enojo y el resentimiento. Será difícil”.

En Mecle

Mateo Torres, cacique de Santa María, en Misión Anglicana, donde ya no queda nadie, se trasladó con otras 12 familias hasta un paraje que llaman Mecle. Ahí están con carpas, en las peores condiciones imaginables hace un mes, pero asegura que “tuvimos que irnos porque se llevó todo el río. Gracias a la gente que nos ayuda estamos comiendo y bebiendo un poco, porque está faltando el agua. Pasa el camión de la muni con agua, pero hay chicos con diarrea, ancianos que no están bien y el Gobierno levantó hace 15 días el campamento de salud. Además nos están presionando para que volvamos a nuestro lugar porque van a empezar las clases, pero cómo vamos a volver si no tenemos casas ni nada. Los chicos sufren mucho”.

Y enfatizó: “No vamos a volver a Santa María porque no se puede, nos vamos a quedar acá, así que le pedimos al Gobierno que nos ayude en serio. Necesitamos luz y agua. Los particulares que quieran donar, les pido que vengan personalmente a los campamentos”.

Evacuaron a otros 60



Ante una nueva crecida del río, el martes fueron trasladadas 60 personas desde la comunidad Monte Carmelo hasta el centro de desplazados dispuesto en el albergue municipal de Santa Victoria Este. La medida precautoria fue tomada por el Comité Permanente de Emergencias tras una reunión realizada en la mañana del martes, en la que participaron el intendente local Moisés Balderrama y referentes de entidades que integran el comité. En tanto, informaron que equipos de la entidad continúan recorriendo la costa del Pilcomayo para evaluar la posibilidad de realizar nuevos traslados de pobladores residentes, ante posibles filtraciones del río hacia las comunidades.