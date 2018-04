Para la familia, Débora Pérez Volpin murió de forma violenta

La familia de la periodista Débora Pérez Volpin dio ayer una conferencia de prensa en la Legislatura porteña, luego de que se conocieran los resultados de la autopsia que indicaron que la muerte se provocó por una perforación en el esófago.

Enrique Sacco, su pareja, dijo que habían guardado silencio porque “no tenían nada para decir, pero toda nuestra familia tenía que tener una respuesta”. Aclaró que lo sucedido el 6 de febrero “nos sorprendió”.

“Esa noche íbamos a ir a cenar”, aclaró el periodista deportivo. Y luego cuestionó a la clínica: “La única respuesta que obtuvimos fue la incertidumbre”.

“Débora era una mujer sana de 50 años. Que había estado nadando sin problemas unos días antes. Es increíble que haya ocurrido lo que ocurrió. La única respuesta que tuvimos fue la incertidumbre. Nosotros tenemos familiares y amigos médicos, y el médico sospecha o sabe qué es lo que pasó”.

“No tenemos rencores, solo queremos la verdad, y acá la verdad la tenemos, porque es necesaria para que haya justicia y que no le pase a nadie nunca más y se tomen los recaudos necesarios”, dijo.

“El informe no da lugar a dudas”, recalcó el periodista deportivo que estaba en pareja con Pérez Volpin.



A su lado el abogado de la familia, Diego Pirota, sostuvo que “con este informe ya sabemos por qué murió Débora, ya no hay dudas ni incertidumbre, el informe es incontrastable”, señaló. Pirota aseguró: “La muerte de Débora se provocó por una perforación instrumental del esófago que le provocaron en la Trinidad. No se han presentado patologías preexistentes. Las lesiones del estómago son consecuencias del proceder instrumental. Cuando hicieron las operaciones de reanimación, ya no había nada que hacer. La muerte de Débora fue una muerte violenta, por el proceder del endoscopista y la anestesista”.

“El informe pericial es contundente e incontrastable. El informe es abrumador y ha sido realizado por muchos peritos que participaron. Estos dos meses tuvimos dificultades con el juez, que tenía que hacer medidas de prueba y no las hizo”, señaló Pirota, refiriéndose al magistrado Gabriel Ghirlanda, que dejó la causa un día antes de la presentación del informe de los peritos. “El juez dañó la investigación”, destacó el abogado de la familia. En ese punto, señaló que el magistrado allanó tardíamente el sanatorio privado. “Hemos buscado que se produzcan medidas de prueba para que se sepa de qué murió Débora”, añadió. Pirota pidió que “la clínica aporte los listados del personal que intervino, de los registros de distintos equipos que quedan en enfermería, de todo lo que pasa en el quirófano”, y explicó que “como no se allanó, se pidió casi por favor a la clínica”.

“No tenemos elementos para pedir las detenciones del endoscopista o el anestesista: no hay elementos para creer que pueden entorpecer la investigación. No así con las autoridades de la clínica”, agregó. La Clínica Trinidad “le mintió a la familia”, puntualizó Pirota.

Marcelo Bonelli: “Que no pase más”



Su compañero en el tradicional programa “Arriba Argentinos”, Marcelo Bonelli, habló en exclusiva con El Tribuno sobre el tema: “El resultado de la autopsia es contundente: lamentablemente hay una mala praxis. También desnuda una cadena de errores médicos y me parece que la renuncia del juez, es más que adecuada; dado que durante dos meses se evitó la toma de pruebas esenciales para la investigación, como el allanamiento a los consultorios, la revisión de equipos técnicos que se usaron, etc. A partir de ahora lo que no tiene que haber es una demora para llevar a los responsables ante la Justicia, por una muerte que fue evitable”, dice Bonelli. “No soy un experto en el tema médico, pero no puede pasar que una persona sana por hacerse un estudio, muera, y no por un error sino a causa de una cadena de errores. Débora era una persona de bien, honesta, madre, profesional y buena amiga, pero se le tronchó la vida por la inoperancia del cuerpo médico. Increíble”.

Un juez que demoró la investigación

La causa por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, el 6 de febrero último durante una endoscopía en la clínica La Trinidad, cambiará de juez tras la renuncia de Gabriel Ghirlanda, subrogante del Juzgado en lo Criminal y Correccional 57, un día antes de conocerse más datos de la autopsia estudios histopatológicos que recibirán los peritos de parte. La familia de Pérez Volpin había cuestionado los procedimientos de Ghirlanda y al cumplirse dos meses de su muerte y junto a colegas de la periodista convocó un tuitazo para llamar la atención sobre falencias en la investigación. Según trascendió, el Consejo de la Magistratura tratará mañana la renuncia de Ghirlanda y su colega Carlos Bruniard quedará a cargo de la investigación, también en forma interina, hasta que se designe al titular del juzgado, lo que se estima ocurriría en seis meses.

El cambio de juez coincide con la reunión de peritos de parte convocada el lunes por el Cuerpo Médico Forense, para firmar el informe histopatológico del cuerpo de Pérez Volpin, que tenía 50 años y había asumido en diciembre como legisladora porteña por Evolución, el partido de Martín Lousteau.

La familia de la exlegisladora y periodista cuestionó en reiteradas oportunidades el proceder de la Justicia en cuanto a los tiempos. La fuente señaló que “sabemos el tiempo que lleva hacer la autopsia y el informe, pero hasta obtener esos resultados se podrían haber hecho muchas cosas más en la causa. Se deberían haber tomado testimoniales de testigos presenciales, recabado pruebas en el lugar del hecho y otras medidas que no se hicieron. Lo único que se logró fue gracias a la fuerte insistencia”, agregó.