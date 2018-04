Ocurrió en Mar del Plata. La joven de 30 años ya había estado en recuperación pero volvió a caer. “Si no la interno se va a morir”, dijo.

VIDEO: Desesperada, una madre debió atar a su hija a la cama para que no se drogue

Una mujer recurrió a lo último que pudo para mantener a su hija con vida. Es que la joven de 30 años es adicta y es por eso que decidió atarla a la cama para que no siga consumiendo.

Susana Chiramberro vive en Mar del Plata. Su hija, Paula comenzó a drogarse desde que tiene 20 años y según cuenta, sufre una adicción feroz. En un intento desesperado para controlar a la joven, la ató a la cama de su casa situada en el barrio Regional pero la chica logró escapar. “Se habrá ido a las villas donde va a comprar droga y en unos días volverá. Ahí se juntan muchos chicos que consumen, no podemos ir a buscarla porque son agresivos. Está durmiendo en un baldío”, manifestó la madre.

Recordó que la anteúltima vez que se fue unos días, cuando volvió quiso pegarle a las personas que se cruzaba. Agregó que en otras ocasiones deben entrar a las villas porque la encuentran tirada por las calles.

La mujer pidió ayuda para poder internar a su hija. Contó que el año pasado estuvo siete meses sin consumir tras acercarse a una Iglesia Evangélica pero volvió a caer en la adicción. “Si no la interno, se va a morir, no está en condiciones de manejarse por sí sola, presenta un grado de deterioro muy grande. Quiero que me ayuden a internarla en algún lugar”, indicó.

Las imágenes del desgarrador momento en que está maniatada dentro del dormitorio fueron dadas a conocer por Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, quien se sumó al clamor de Susana para que el estado de la joven se haga público.

La nueva legislación de salud mental establece más requisitos para que la Justicia pueda ordenar una internación. Pero Susana no da más. “Yo no sé qué más hacer. Ella tiene dos hijos, uno de 13 años y otro de 3 y nosotros los queremos preservar”, sostuvo.

Según Susana, desde la Sedronar le dijeron que se van a poner en contacto con ella para ver cómo la pueden ayudar. Por lo pronto, espera. “No me voy a dar por vencida”, dijo.