La Justicia alemana dejó en libertad al líder catalán Carles Puigdemont

Un tribunal alemán ordenó la libertad bajo una fianza de 75.000 euros del expresidente catalán Carles Puigdemont, y no admitió el delito de rebelión que le imputa la Justicia española, con lo que rechazó el pedido de prisión de la Fiscalía General de esa región.

El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, ordenó hoy la libertad bajo una fianza de 75.000 euros del expresidente catalán Carles Puigdemont, y no admitió el delito de rebelión que le imputa la Justicia española, con lo que rechazó el pedido de prisión de la Fiscalía General de esa región.

De este modo, el Tribunal Regional Superior no cumple con la petición formulada dos días atrás por la Fiscalía General que, tras examinar la orden emitida por el máximo tribunal español contra el político independentista, solicitaba a los jueces que no le concediesen la libertad, alegando riesgo de fuga.

El exjefe del gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada del proceso independentista que encabeza, fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania, en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.

La Justicia del país ibérico lo procesó por rebelión y malversación de fondos públicos debido al plan con el que intentó proclamar una república independiente, causando así una crisis institucional sin precedentes todavía abierta, ya que Cataluña continúa sin gobierno, reportó la agencia DPA.

El político de 55 años lleva más de cinco meses fuera de España, país que abandonó tras ser suspendido como presidente catalán para instalarse en Bélgica.