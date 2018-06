"Sica sabe mucho en materia de producción y de industria", asegura Marco Lavagna

El diputado de Frente Renovador Marco Lavagna aseguró hoy que el designado ministro de Producción, Dante Sica, "es una persona que tiene mucho conocimiento en materia de producción y en materia industrial".

Además expresó su deseo de que el nombramiento de Sica sea una apuesta del Gobierno "a la industria argentina".

"Sica es una persona que tiene mucho conocimiento en materia de producción y en materia industrial", sostuvo Marco Lavagna en diálogo con radio Mitre.

"Esperamos que (Sica) pueda llevar a la práctica lo que muchas veces lo he escuchado decir", confió Lavagna, enrolado en las fuerzas del ex intendente de Tigre, Sergio Massa.

Se refirió así a los reemplazos de los titulares de las carteras de Producción Francisco Cabrera y de Energía Juan José Aranguren, por Dante Sica y Javier Iguacel, respectivamente, anunciados ayer por el Gobierno.

En materia económica, Lavagna (hijo del ex ministro de Economía Roberto Lavagna) sostuvo que "el Gobierno tiene que empezar a variar el rumbo y apostar a cómo hacer crecer la economía".

Sobre el dólar, recordó que "Argentina tiene un problema estructural que es que la cuenta externa no cierra, y eso te pone presión en el dólar", pero dijo que no creía que la divisa se fuera a "descontrolar".

"Creo que el Gobierno va a lograr estabilizarlo. Pero si no lograr revertir ese desequilibrio de las cuentas externas, vamos a ir viendo más de estas corriditas, producto de que el fondo de la cuestión sigue estando en desequilibrio".

"Se va a ir estabilizando en este valor que tenemos hoy, no quiere decir que la semana que viene no pueda bajar un poco", concluyó sobre la moneda estadounidense.