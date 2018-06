Milei: “El gradualismo a ritmo de tortuga embarazada fracasó”

Probablemente para las personas que tienen entre 20 y 40 años y estén interesadas en la economía de este país, no sea necesario explicarles quién es Javier Milei, que durante los últimos años se convirtió en un economista liberal de culto por su participación en los medios y en las redes sociales. Para los que no lo conocen, Milei es licenciado en economía, con posgrados en el Instituto del Desarrollo Económico y Social y la Universidad Torcuato Di Tella. Es poseedor de un estilo provocador que irrita a los políticos de turno. Este economista, de peinado excéntrico, protagonizó una inusual conferencia en Salta de la que participaron 700 personas.

Alineado con la Escuela Austríaca, Milei defiende al capitalismo y asegura que las economías que son más libres son más exitosas frente a las que tienen economías más cerradas y cuentan con un gran proteccionismo estatal.

“Aquellas economías que son más libres con el capitalismo son ocho veces más ricas que aquellas que son más hostiles. Con lo cual está claro cómo es la fórmula y se llama capitalismo. Eso implica trabajo duro, implica potenciar el valor de las instituciones, tener un Estado chico, que intervenga poco, tener una moneda dura para que no se genere inflación”, comentó el economista en una entrevista con El Tribuno.

El dólar sigue en una carrera de aumento imparable. ¿Cómo se explica esto?

Ahí hay varias cuestiones jugando. Por un lado tenés factores vinculados a lo externo. Tenés lo que está relacionado con la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, donde dejó un mensaje en el que se señala que seguirá subiendo la tasa de interés. Eso lo que hace es que todos los capitales del mundo vayan a hacia Estados Unidos, con lo cual todas las monedas se devalúan contra el dólar. Otro punto que le juega en contra al mercado de divisas a la Argentina es la sequía, lo que implica una menor liquidación de exportaciones, y por otro lado tenés el aumento de los combustibles que significa mayores importaciones. Eso también presiona sobre el precio del dólar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando el Banco Central consiguió el acuerdo con el Fondo, recordemos que había una posición de cinco mil millones de dólares a $25. Ahí el tema es que en períodos normales la fuga de capitales en Argentina es de 800 millones de dólares por mes, en períodos de incertidumbre es de 2.000 millones. El Banco Central había puesto una oferta de cinco mil millones y ahora la retiró, con lo cual es el equivalente a una fuerte contracción de la oferta de dólares. Todo eso también contribuye a la suba del dólar. Todos esos elementos explican el 10%. Lo más importante es la caída de la demanda de dinero, que viene cayendo de manera pronunciada desde el 28 de diciembre del año pasado, cuando la Jefatura de Gabinete (a cargo de Marcos Peña) avanzó sobre la independencia del Central, dinamitando su reputación y haciendo que su política monetaria no sea creíble.

Fue muy crítico a esa intervención por parte del Ejecutivo al Banco Central...

Definitivamente. Todas las monedas se devalúan pero ninguna se devalúa como la moneda argentina y ningún emergente se quedó sin acceso al financiamiento internacional. En cambio, Argentina es el que más devalúa, el que más subió las tasas, el que más reservas perdió y, como si todo esto fuera poco, tenemos inflación. Además de terminar en el FMI, porque se nos cortó el financiamiento. Hay que entender que todos los shock externos que estamos teniendo nosotros, los demás lo tienen y no tienen una situación desastrosa como la nuestra. La caída de demanda de dinero empezó el 28 de diciembre cuando se avanzó sobre la independencia del Banco Central.

¿Qué opinión tiene sobre el acuerdo que llevó adelante Argentina con el FMI?

El acuerdo lo que hace es ponerle el punto sobre las íes al Gobierno argentino. Es decirles, mirá, el gradualismo a ritmo de tortuga embarazada fracasó y por eso te quedaste sin financiamiento voluntario del mercado, por eso terminaste en el FMI, esa es la realidad. Lo que el FMI pide es que acelere los ritmos de ajuste y que cambien los fundamentos de la política monetaria para poder bajar la inflación en serio. Era casi de manual lo que le iba a pedir el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hacer el ajuste en un contexto de incertidumbre cambiaria, con caída de la demanda de dinero, pérdida de confianza, el aumento del ahorro no va a tener contrapartida de la inversión; consecuentemente caerá el nivel de actividad, caerá el empleo, caerán los salarios reales, habrá más pobres, más indigentes, habrá menos consumo, en un contexto donde la inflación se está acelerando.

No es muy bueno el escenario que está planteando...

Bueno, peor es hacer el ajuste y venir con las estupideces de que esto no se arregla ajustando, sino que se arregla creciendo. Las típicas estupideces que dicen los keynesianos que ignoran las restricciones del presupuesto y cuando todo eso pasó, después vienen unas brutales piñas que son las crisis de órdagos. Entonces, en lugar de estar viendo la pobreza en el 35% la vas a ver en el 70%, así de fácil. ¿No querés hacer el ajuste? No lo hagás. ¿Querés la demagogia?, andá con la demagogia, vas a ver la pobreza en el 70%. Me parece que el Gobierno lo que tendría que hacer es hacer claramente instalar un ajuste fiscal como corresponde, aun mucho más agresivo que el que propone el Fondo Monetario Internacional de modo tal que lo único bueno que va a tener para mostrar el año que viene es que la tasa de inflación bajó.

¿Cómo se frena la suba de la inflación? ¿Qué hay que hacer?

Ahora tenés una complicación que es que mucho de la inflación tiene que ver con la caída de la demanda de dinero. Es más, los rumores de alejamiento de Federico Sturzenegger del Banco Central (esta nota se realizó antes de que se produzca la renuncia de Federico Sturzenegger al Banco Central) y con los reemplazantes que suenan que son uno peor que el otro, eso lo que está haciendo es precipitar la caída de la demanda de dinero y acelerar más la inflación. Entonces, en ese contexto la única herramienta que tiene el Central sería subir más la tasa de interés, pero ya hacerlo en un contexto de mucha incertidumbre, por lo tanto es contraproducente, o vender dólares para quitar los pesos que sobran. O sea, no tiene muchas más alternativas.

Pero si siguen subiendo las tasas para los créditos probablemente se acogote a los empresarios...

La tasa de interés es alta en Argentina porque hay poco ahorro. Si a alguien le molesta la tasa de interés alta tendría que agarrar y mirar al sector público, no al Banco Central. La tasa de interés es un fenómeno inherentemente real, no de índole monetaria. La tasa de interés es la interacción entre el ahorro y la inversión. Vos en la economía no monetaria tenés tasa de interés, sin embargo no tenés inflación.

Entonces, ¿cuál es el camino para bajar la inflación?

Lo que tiene el Gobierno que asegurarse es que la oferta monetaria no crezca, mientras no emita más no es un problema. Lo que va a terminar pasando es que en algún momento estará limpiando el sobrante de pesos que la gente liquide, que va a manifestar en un índice de precios más altos, pero llega un momento en el que hay un límite de lo que puede caer la demanda de dinero.

¿Qué hay que hacer para crecer?

Aquellas economías que son más libres, que son más amigables con el capitalismo, son ocho veces más ricas que aquellas que son más hostiles. Aquellas economías que son más libres tienen 24 veces menos de pobres. Es más, los segmentos más vulnerables en esos países viven once veces mejor que los de los segmentos más vulnerables en los países reprimidos. El ingreso más bajo en los países más libres duplica el ingreso promedio de los países reprimidos. Con lo cual está claro cómo es la fórmula y se llama capitalismo. Eso implica trabajo duro, potenciar el valor de las instituciones, tener un Estado chico, que intervenga poco, tener una moneda dura para que no se genere inflación y promover o no obstaculizar el progreso tecnológico, la receta de Adam Smith, que la profesión tardó 210 años en darse cuenta de que Adam Smith tenía razón.

¿Cómo hacemos para llevar ese proyecto de país con partidos políticos que no quieren achicar la intervención del Estado?

Planteándole lo que pasa en el mundo, que países que hacen lo que hacemos nosotros se empobrecen cada vez más. El mejor ejemplo es Argentina, que de ser el quinto país más rico del mundo, hoy está en el 60. Queremos seguir con esa receta que desde hace 80 años viene fracasando, sigamos entonces. Hay que retomar el proyecto de Alberdi, que de ser un país de bárbaros se convirtió en una de las tres potencias económicas más importantes del mundo cuando terminó el siglo XIX.

En una entrevista televisiva dijo que veía al Titanic que va camino al iceberg y estaba Marcos Peña gritando: “Dale dale que rompemos todo y aumentamos la producción de cubitos”. ¿Argentina sigue en ese Titanic?

En este momento estamos pensando en ir en quinta, pero lo estamos pensando porque todavía sigue manejando el mismo inútil de Marcos Peña todo esto. Acaban de anunciar que van a pasar el auto a quinta, con lo cual quizás algo desaceleramos, pero no mucho porque el gradualismo de tortuga embarazada no fracasó según ellos.