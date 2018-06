Atlético Tucumán se instaló en Salta para llevarse jugadores

La llegada de la escuela de fútbol de Atlético Tucumán a Salta generó voces a favor y en contra por la posible fuga de jugadores de los clubes salteños.

El decano ya está instalado hace un tiempo en la Primera División y con proyección internacional disputando actualmente la Copa Libertadores y con antecedentes en la edición anterior y en la Sudamericana.

Muchos chicos y padres ven la llegada de Atlético Tucumán como una “proyección” en la carrera de los chicos, ya que en el fútbol salteño por ahora no está la posibilidad de llegar al fútbol grande, a menos que los juveniles puedan incursionar en alguna prueba en clubes de Primera, pero con gastos que corren por las familias.

Los que dieron su punto de vista son algunos de los técnicos de las divisiones inferiores.

Normand Juárez, técnico de la séptima división de Gimnasia y Tiro, aportó su visión sobre la llegada de la escuela de talentos del norte de Atlético.

“No sé si perjudica a Salta, pero ilusiona a los chicos. Hay mucho clubes y solamente pueden llegar a tres. Al no tener competencia acá, seguramente probarán los jugadores jugando amistosos. Es algo complicado para analizar, por parte está bueno porque un chico puede ir a un club mejor que acá en varios aspectos. ¿Cuántos chicos pueden llevar? Los clubes grandes no te los van a dar así nomás a los chicos. A los clubes grandes no les va a gustar pero, a su vez, si no se proyectan jugadores seguiremos en la mediocridad”.

Por su parte, Cristian Siáres, técnico de la escuelita de fútbol de Atlético Mitre, ve como positiva la llegada de Atlético Tucumán para buscar valores en Salta. “Está perfecto porque acá en Salta no le dan importancia a buscar jugadores en el interior de la provincia. Atlético fue a todos lados, en el valle, el norte, donde pudo. Tucumán tiene dos clubes en primera y los chicos ven la oportunidad de progresar. Acá en Salta, a lo máximo que pueden aspirar los chicos es un Federal A, sino es imposible dar un salto de calidad”.

Por último, Guillermo Pascual, técnico de la séptima división de Central Norte, dio su parecer argumentando el beneficio para los chicos.

“Siempre es mejor que los chicos se queden en los clubes de acá, pero la realidad muestra que hoy en día seduce un club que está jugando Copa Libertadores o con otros clubes de Primera División y es simplemente por eso. La llegada de Atlético llama a que los chicos decidan o los padres decidan hacer este tipo de pruebas. La realidad muestra que hoy Salta está en un nivel abajo, estaría buenísimo que el fútbol salteño esté en otro lugar y creo que ahí cambiarían las cosas en todos los aspectos”.