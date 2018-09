La punta del Anual está en juego

La cuarta fecha de la fase Ordenamiento del Torneo Anual que organiza la Liga Salteña finalizará hoy con cuatro encuentros.

El destacado será el duelo que protagonizarán Cachorros y Juventud Antoniana.

El tricolor, líder en esta instancia, solo le lleva un punto de ventaja al santo y esta tarde, a las 16, se enfrentarán en el estadio Mamita Cáseres. El que gana se asegura la cima de las posiciones.

El que quiere volver al triunfo, luego de dos empates consecutivos, es Central Norte que recibirá, a las 16, en su estadio a Atlético Sanidad, que aún no sabe lo que es sumar de tres en esta fase.

En el mismo horario pero en el oeste, San Martín se medirá con Gimnasia y Tiro. Ambos equipos suman cuatro unidades y necesitan el triunfo para no quedar afuera de la pelea por estar entre los cuatro mejores.

Por último, cerrarán la fecha, desde las 21, en el estadio de la Liga Salteña, Peñarol y Atlético Mitre.

Cabe destacar que la cuarta jornada arrancó el domingo con el triunfo de Villa Primavera por 3 a 0 frente a Camioneros Argentinos del Norte.

El programa

EL DOMINGO

Primavera 3 - Camioneros 0

Mamaní, Chávez y Correa



HOY

A las 16

Cachorros vs. Juventud

Estadio: Mamita Cáseres



Central Norte vs. Sanidad

Estadio: Dr. Luis Güemes



San Martín vs. Gimnasia

Estadio: San Martín



A las 21

Peñarol vs. Mitre

Estadio: Liga Salteña