Horror en Misiones: pactó con el diablo, mató a su novia y guardó el cadáver en la heladera

El cuerpo en descomposición de una joven de 22 años fue encontrado en el interior de una heladera de su departamento en la ciudad de Posadas, capital de Misiones. El hecho fue descubierto el lunes por la noche en una habitación de un inquilinato.

El dueño del complejo llamó a la policía luego de sentir olores nauseabundos provenientes de esa unidad. Al llegar al lugar, los uniformados se toparon con una macabra escena. El cuerpo en descomposición de Natalia Samaniego, de 22 años, se encontraba envuelto en una frazada en el interior de la heladera del departamento.

Según información oficial, la joven llevaba tres días muerta. La causa y mecánica del deceso aún no fueron confirmadas. Por el hecho está detenido el novio de la víctima, identificado como Juan Martín Carlegui, de 25 años, quien debió ser internado por intoxicación de veneno o alucinógeno.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, según trascendió extraoficialmente, el detenido habría escrito una carta en la que le ofrecía su alma al diablo.

El escabroso hallazgo se registró en un inquilinato y una de sus vecinas dialogó con El Territorio, y relató que toda su familia se encuentra sorprendida: “Mi hija me llamó antes de ayer y me dijo: Mami no se soporta el olor parece que murió una rata. Mi esposo confirmó que el sentía eso desde el sábado. Cuando regresamos el lunes a la tarde el olor ya era insoportable por eso es que me puse a baldear todo pero no se iba”, dijo.

“La cuestión es que mi esposo lo conoce al dueño, lo llamó y vino. Entre todos vimos que la ventana estaba llena de moscas y que el olor salía de ahí, entonces llamamos al padre de la chica y el hombre quedó en llamar a la Policía pero pasó un tiempo y no llegaba. Fuimos nosotros los que llamamos a Emergencias”, destacó.

Además comentó que el Comando solicitó al dueño romper la puerta y cuando lo hicieron constataron la terrible situación. “En mi casa estábamos todos descompuestos, no salimos del shock, es muy terrible la situación. El inquilinato funcionó siempre, hace 25 años que estoy acá y alquila cualquiera, son monoambientes donde la gente va y viene, esta pareja estaba hacía un mes”.