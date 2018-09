Vuelve Cabra Trail, una novedosa competencia

El trail running, o la carrera de montaña (su traducción), explotó hace pocos años y pese a que en Salta llegó tarde esta nueva modalidad atlética, ya se expandió en diferentes puntos del territorio provincial y ahora la localidad de Coronel Moldes se prepara para recibir, el 14 de octubre, la segunda edición del “Cabra Trail”, una novedosa competencia que arrancó en 2017.

Rodrigo Salazar es el organizador de la misma y ayer dialogó con El Tribuno sobre los detalles del próximo evento, como así también el motivo de su creación.

“Ya estamos ultimando los detalles de esta segunda edición del Cabra Trail, una carrera netamente de montaña ya que se recorre un 90% por sendero de cerros”.

Salazar dio detalles del nacimiento de esta carrera que por los números que manejan ya superará a la primera, con más de 400 participantes.

“Soy profesor Educación Física y desde hace siete años estoy al frente del grupo denominado ‘Keep running’. Durante mucho tiempo los chicos me decían que organicemos una carrera, hasta que un día me fui de paseo con mi familia al dique Cabra Corral, salí a correr y desde arriba quedé sorprendido por el paisaje. Ahí se me ocurrió. Es uno de los diques más grandes y lindos del país”, sostuvo.

Obviamente, el nombre es en honor al espejo de agua que se encuentra en el corazón del Valle de Lerma.

Si bien prevén superar los 400 competidores de 2017, Salazar indicó que “este año esperamos entre 600 y 800 corredores, debido a la demanda que hay”.

La carrera se disputará el segundo domingo de octubre, más precisamente en El Préstamo, con salida y llegada en el mismo lugar.

“La mayoría del circuito recorre los cerros y también entra en una isla que durante el resto del año está tapada por el agua”, agregó Salazar.

Las distancias a disputarse en esta ocasión serán de 5, 10 , 21 y 42 kilómetros. Este último y más largo tramo se agregó para la edición que viene en unas semanas.

“Hay muchos competidores que son de Salta y del resto del país. Además, vendrán amigos de España”, dijo el organizador.

Quienes deseen sumarse a la carrera, pueden ingresar a www.keeprunning.com.ar.