Anuncian que el puente sobre el río Colorado se habilitará en 2020

Llevan más de 10 meses de abandono los restos del último colapso del puente ferroviario sobre el río Colorado, en Orán, una vía estratégica por su ubicación y por las regiones productivas que conecta. El 7 de diciembre de 2018, cuando la crecida se llevó por delante un tren con 13 vagones cargados de azúcar que viajaban a Buenos Aires, nadie imaginó que se tardarían tanto para repararlo, sobre todo por la importancia logística, estratégica y económica de esta vía.

Aunque casi iniciado el periodo de lluvias de nuevo, informaron desde Trenes Argentinos que comenzó el proceso de reacondicionamiento de este puente ferroviario que atraviesa el río Colorado, que fue reinaugurado en 2017 tras su destrucción por una crecida del río en 2015 y se volvió a derrumbar en diciembre de 2018, justo cuando circulaba un tren con una carga de azúcar del ingenio Tabacal, con destino Buenos Aires. Desde entonces permanece inhabilitado, provocando un fuerte atraso en la conectividad y en el transporte de la muy diversa producción de la región.

Según Trenes Argentinos Cargas, el puente no estará operativo hasta abril del año próximo, cuando haya pasado la temporada de lluvias, en vista de lo cual acaban de iniciarse las tareas de retiro de los restos del último colapso.

"Se comenzará por retirar los dos tramos y los dos vagones que se encuentran sobre el cauce del río; para eso, trabajará un equipo de 5 personas y se instalarán 7 máquinas (una topadora, excavadora, un camión volcador, un carretón de tiro playo, equipos de oxicorte y tronzadoras de rieles) que levantarán el material rodante y metálico", detallaron.

El comunicado agrega que "este es el primer paso para avanzar en la rehabilitación del puente ferroviario y se estima que a partir de abril 2020, luego de que pase la época pluvial en la zona, se iniciará la obra que habilitará nuevamente la circulación y permitirá que la empresa Trenes Argentinos Cargas vuelva ingresar directamente a Tabacal (actual complejo agroindustrial de SeaBoard) y a otras industrias de Orán, con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo".

El derrumbe del puente ferroviario sobre el río Colorado en diciembre de 2018 provocó una desconexión productiva en todo el norte, ya que Orán se conecta por este único tramo existente del Ferrocarril Belgrano. La interrupción del transporte de cargas en tren, que cumplió 10 meses, significó la absoluta desconexión de una de las economías regionales más importantes del NOA. Lo último que Orán necesitaba entonces y ahora, es perder esta vía férrea que le permite una mayor y mejor conexión para minimizar impactos logísticos, de costos y mejorar la competitividad. Sin trenes de carga, los sectores productivos se ven fuertemente limitados frente a las inversiones y los nuevos proyectos, que precisan de un transporte más económico para poder introducir sus productos en los mercados.

Aclararon desde Trenes Argentinos que el colapso de la estructura del puente no significa que haya quedado fuera de servicio el Belgrano Cargas en la provincia de Salta. "El puente ferroviario sobre el río Colorado está ubicado sobre un ramal secundario de la Línea Belgrano Cargas. Dicho puente no está sobre la vía principal y la interrupción actual de su circulación no afecta la operación de la línea Belgrano", aseguraron.

Detallaron que el ramal principal (diferente al desvío que colapsó) es el C15, que hoy llega hasta la localidad de Pichanal. El coordinador del Plan Belgrano en Salta, Roberto Ulloa, explicó que el trazado del C15 después de Pichanal hacia el norte debe ser hecho de nuevo. "En Salta estamos haciendo 496 kilómetros de vías nuevas, en tres ramales. El C15 hasta la estación ferroviaria Pocitos, en la localidad de Salvador Mazza, es parte del proyecto, pero en una etapa posterior. Calculamos que a fines del año que viene va a estar terminado", detalló Ulloa.