VIDEO Atacó a los tiros a un agente de tránsito en un control de alcoholemia en Tucumán

“Cada vez es más peligroso, debemos tener cuidado de que el infractor no nos aplaste con el auto o no nos saque un arma para amenazarnos” , señaló el subdirector de Tránsito Ricardo Fresneda a La Gaceta al referirse a los dos graves incidentes que tuvieron ayer cuando realizaban controles de alcoholemia.

“Cada vez es más peligroso, debemos tener cuidado de que el infractor no nos aplaste con el auto o no nos saque un arma para amenazarnos”, señaló el subdirector de Tránsito Ricardo Fresneda a La Gaceta al referirse a los dos graves incidentes que tuvieron ayer cuando realizaban controles de alcoholemia.

El más peligroso de los casos fue a las 6.30 cuando un conductor sacó una pistola y disparó al menos tres veces para ahuyentar al inspector que se acercaba a pedirle la documentación del vehículo. Según la denuncia, el pistolero, que se dio a la fuga, sería un miembro del clan Ale.

El sábado el inspector Mateo González cumplía funciones en el control de avenida Alem primera cuadra cuando vieron que una camioneta VW Amarok negra se aproximaba. Cuando el conductor vio a los agentes municipales dobló bruscamente en U, perdiendo el control del vehículo y permitiendo que González tuviera la oportunidad de intentar interpretarlo.

“En lo que me acercaba a pedirle la documentación correspondiente del vehículo, el conductor sacó un arma y me pidió que no me acercara. En ese momento retrocedí y él realizó tres o cuatro disparos y luego continuó su marcha hasta perderse de vista en Alem y San Lorenzo”, contó González en un video difundido por la Municipalidad de la capital tucumana. El agente aseguró que el agresor habría estado alcoholizado y, según la denuncia presentada, se trataría de Facundo Ale, quien habría estado acompañado de al menos dos personas. “Una vez más estamos ante un hecho preocupante, altamente alarmante que sucede en San Miguel de Tucumán y que ya no es una situación de controles, sino de inseguridad donde se vio lamentablemente comprometido el oficial de tránsito González que estaba trabajando”, sostuvo Benjamín Nieva, el secretario de Movilidad Urbana de la capital.

“Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia como corresponde. Teniendo en cuenta que había casquillos a la vista tomamos la determinación de perimetrar el lugar para preservar la escena”, indicó, y agregó que la Policía informará las novedades del procedimiento a sus superiores.