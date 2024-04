Madre y abuela de General Güemes reclaman la restitución de un niño de ocho años

Madre y abuela de un niño de 8 años reclaman la restitución del mismo, quien habría sido apartado de su núcleo familiar en marzo del 2021, en un operativo irregular con allanamiento que se realizó en horas de la mañana en un domicilio de General Güemes.

Tras el ingreso forzado, la policía le arrebató por la fuerza a su madre al niño M.R. en un procedimiento realizado con violencia, ya que según las denunciantes la policía rompió dos puertas para ingresar al domicilio donde se hallaban la abuela, la madre y el niño.

Verónica Celeste y María Helena Céspedes aseguraron a este medio que desde esa fecha no pudieron revincularse con el niño, pronto a cumplir nueve años, y que la Justicia después de tenerlo en un hogar cuna lo habría dado en adopción, suponen, a una familia que habita una provincia limítrofe.

Denuncia un procedimiento anormal

Madre y abuela dicen que todo el procedimiento fue anormal. Que no había motivo para quitarle el niño a su madre, ya que la misma no es adicta a ninguna sustancia y responde a los parámetros de cualquier ser humano de 32 años. Actualmente trabaja como ayudante terapéutico y reclama por Dios y la Virgen la devolución de su hijo.

En tanto, la abuela materna asegura que apenas le quitaron al nene, en la audiencia la mamá del niño se puso nerviosa y se violentó, por lo que entiende fue una reacción ante el mayor despojo que puede sufrir un ser humano, una madre. Dijo además que el chico estaba bien alimentado, que tiene tíos, padres, abuelos y que prefirieron negarle sus afectos más próximos y sus orígenes.

Al respeto, la abuela añadió que tras el incidente en la Fiscalía su hija fue encausada y posteriormente se le aplicó una perimetral para que no pudiera ver a su hijo en un hogar de tránsito.

Así las cosas, madre y abuela -deslizaron- se las ingeniaban para ver al chico cuando ingresaba o salía de la escuela. Sin embargo, meses atrás el niño desapareció de esa institución.

Las mujeres claman por la restitución del menor. "Creemos que hasta podrían haberle cambiado su nombre. Vamos a ir a la Justicia Federal si es que le han suprimido su identidad, sabemos que ése es un delito imprescriptible y de lesa humanidad. Que quede claro, su madre no lo entregó y su familia no lo abandonó, intentamos todo y solo logramos que nos armen causas y que nos dicten medidas perimetrales", deslizó.

El chico también tiene padre

Verónica, la mamá del niño, relató que el padre biológico vive en Buenos Aires y que el chico es fruto de una relación casual en General Güemes. "Cuando él se enteró me dijo que no lo quería al bebé, eso me trastornó, pero yo no quise abortar, dijo la joven. Mi hijo se apegó mucho a su abuela (su madre) durante siete años. Ella lo adora y no sé por qué se lo llevaron ni adónde está. Nosotras queremos verlo, saber de él, que nos digan por qué madre e hija no califican para criar a su propia descendencia".

Es triste e inhumana esa descalificación. No nos bajamos de la lucha", dijeron las mujeres.