Delincuente robó y defecó en una vivienda de San Remo

Una madre y su hijo de 16 años sufrieron un violento robo el martes a plena luz del día en el barrio San Remo, zona sur de la capital, donde un joven delincuente forzó una reja y el vidrio de una venta que pertenece a la habitación del menor, desde donde se llevó absolutamente todo. No conforme con el daño realizado, el malviviente decidió defecar en el lugar.

En diálogo con El Tribuno, Claudia P., dueña de la vivienda, contó su impresión de lo ocurrido y cómo pasaron los hechos. "El martes por la mañana salgo a trabajar y entre las 8.30 y las 13 que llega mi hijo, este delincuente rompió la reja de la cocina, lo hizo con una pala que había en el lugar, ingresó y se metió a la pieza del muchacho, desde donde se llevó todo: computadora, Play Station, auriculares, un bolso grande de básquet, zapatillas y todo lo que pudo meter en el mismo bolso".

Si bien por momentos el relato de la mujer es en plural, como si hubiera ingresado a la casa más de una persona, al ser consultada explicó que se trató de un solo sujeto, de unos 17 años, conocido no solo por ella, sino por varios vecinos de San Remo como de los otros barrios en la zona de Villa Lavalle, San Calixto y alrededores.

"Es un menor que se junta con otros en el Pozo de la Muerte -en villa Lavalle- a consumir drogas, también anda por el asentamiento San Calixto", contó Claudia y explicó que "como en villa Lavalle se vienen levantando firmas por el tema de la inseguridad y los aguantaderos éste no puede seguir robando y se instaló acá en un canal que hay entre San Remo y San Nicolás donde se mete y esconde todo lo que roba".

Tras delinquir, en el interior de la vivienda el ladrón dejó su ropa en el domicilio y al parecer entre la vestimenta dejó olvidado tiras de rivotril. "Después que la policía trabajó en el lugar limpié todo y saqué la basura, como fue primero de mayo el recolector no pasó y ese mismo día fueron a poner la reja, cuando salí estaba toda la basura revuelta, me fijé y al parecer había vuelto porque se llevó las pastillas", contó Claudia.

El mensaje

Al ser consultada por el desagradable acto del delincuente quien antes de retirarse con un bolso repleto de elementos robados decidió defecar en la habitación del menor víctima, Claudia P. apuntó: "Lo tomo como un mensaje mafioso, éste delincuente que consume pasta base sabe mis horarios, yo trabajo en Villa Lavalle y éste me observa tanto cuando salgo de mi casa o cuando estoy en mi trabajo. Conoce mis movimientos".

En ese sentido la mujer está segura de que el ladrón esperó que saliera de su casa para poder ingresar el martes pasado, de 8.30 hasta antes de las 13, lapso en que no había nadie en la vivienda.

El mensaje tiene que ver, según la damnificada, con la movida que los vecinos vienen realizando en Villa Lavalle donde están hastiados de la inseguridad y que nadie haga nada con el afamado Pozo de la Muerte, un lugar donde se juntan a consumir estupefacientes, muchos de ellos delincuentes.

"Como no pueden robar, se van para otras zonas y éste para mí, en su enojo lo hizo a modo de dejar un mensaje", explicó la mujer y agregó: "Es traumático, hace dos días que no duermo. Tuve que esperar a que llegara la Policía para recién poder limpiar semejante asquerosidad. Tuve que dormir sin rejas, le pedí a la Policía patrullar la zona. Tengo mucho miedo de salir y que se vuelva a meter, me robará lo único que me queda que es un televisor chiquito".

Otro hecho

La vecina de San Remo contó que a ella no es la primera vez que el menor de 17 años, adicto a la pasta base, le roba.

La mamá relató, además, que horas antes de perpetrar el robo en su casa había hecho lo mismo pero con la familia de al lado.

"Tiene varios robos encima, a mí ya me había asaltado. Después me enteré que el lunes, un día antes que ingresara a mi casa, entró a la del vecino y se llevó cosas.

En el barrio Arturo Illia también fue a sustraer cosas y se metió en una casa con gente, en momentos así es él. Se juega es él o tu vida. Esa vez lo agarraron y le metieron una paliza tremenda. Las personas que hicieron eso no lo denunciaron por temor a que la policía y la justicia los agarre a ellos por haberle pegado a un menor", contó la afligida mujer.

Madre clama sola

Entre los objetos que el sujeto se llevó lo que más lamenta la mujer son las zapatillas de básquet de su hijo, un par de Nike número 50 "que se las regalaron en la Academia Estrella Roja, donde entrena al margen del club a donde va mi hijo, que es en El Tribuno".

En su humilde vivienda, el menor consumidor de pasta base rompió todo. "Soy mamá sola, vivo con mi hijo y lo poco que teníamos se lo llevó este tipo, nos quedó un televisor chico pero lo que lamentamos es el par de zapatillas, si alguien puede ayudarnos se lo vamos a agradecer", sostuvo Claudia.