César Segura: “Con la liberación de precios la garrafa social podría desaparecer en Salta”

El director General de Programas, de la secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, César Segura, adelantó al Tribuno, que hay incertidumbre sobre la continuidad de la garrafa social. Ya que en la próximas semanas se dará un aumento en el precio del combustible, lo que impacta directamente en el costo del gas envasado. Sin embargo, lo más preocupante, es que ya se habla de una “liberación de precios” para las empresas de gas. Por lo cual, podrían fijar montos excesivos, anulando el producto a un costo solidario para los salteños. Asimismo, remarcó que todo depende de la decisión de Energía de Nación y lo que se ejecute desde las empresas, con las que mantienen un diálogo cotidiano.

Actualmente la garrafa social, de 10 kilogramos, en los portones de las empresas se consigue a $8500. En los puntos de distribución barrial está a $10 mil y en los comercios se consigue a $16 mil. Sin embargo, estos precios podrían sufrir grandes variaciones. “Normalmente el precio de la garrafa social suele venir de la mano de los incrementos del combustible. Lo cual, según nos anticiparon puede ocurrir a partir de la semana que viene”, afirmó César Segura.

Y expresó: “Hay mucha incertidumbre, se habla de una liberación de precios y eso nos lleva a que la discusión con los empresarios, ya que no sabemos que va a pasar a nivel nacional. Las empresas de aquí podrían fijar montos excesivos”. Luego, agregó: “Creemos que Energía de Nación debería dar un cupo a cada empresa de gas de la provincia, para que puedan establecer una tarifa social, ya que al liberarse los precios ya no habría garrafa social. Tememos que la garrafa social puede llegar a desaparecer, por la liberación de precios genera que no puedan establecer un precio social”.

Hay pueblos y asentamientos que aún no tienen gas natural

El director General de Programas Provincial, expresó: “Sería tristisimo que desaparezca la garrafa social, porque hay una necesidad tremenda, sobre todo en algunos pueblos de Salta, en donde no hay gas natural”. Y remarcó que se encuentran a la espera de la resolución para poder establecer el nuevo precio para los ciudadanos. Luego dijo que vienen dialogando con las empresas de Salta, quiénes tienen voluntad de colaborar. “Desde Energía de Nación hace poco asumieron las nuevas autoridades, y vemos que se vienen manejando de una manera improlija, no hay nada plasmado. No hay un mensaje claro”. Y recordó que desde la secretaría no son formadores de precios. “Lo que hacemos en Salta es tratar de articular para que las empresas lleguen con la garrafa social, que es solamente para el portón”.

Los cambios podrían darse en tres semanas

Asimismo, sobre la posible desaparición de la garrafa a un precio social, adelantó que podría ocurrir en tres semanas. “Lamentablemente no es como otro elemento de uso cotidiano, para que los vecinos puedan resguardarse. También tienen que esperar vaciar el envase del gas para poder comprar otro”.

Luego, recordó que los lugares que aún no tienen gas natural es todo el sector de los valles, San Antonio de los Cobres, Iruya y todas las zonas de asentamientos. Y en ese aspecto dijo que lo ideal sería generar recursos primarios para todos los ciudadanos. “Por eso desde el gobierno se está haciendo un nuevo gasoducto, lo que va a permitir que no haya un faltante de gas, para generar más equidad en todos los salteños”.

Empresas de gas envasado en Salta

Las principales empresas de gas envasado en Salta son YPF, Enargas, Shell, Amarilla e Hipergas, con quiénes se viene trabajando para evitar que desaparezca la garrafa social.

Ante las subas en los precios de las garrafas que se vienen, César Segura, instó a la gente a ingresar al programa “Mi Hogar”, para que de alguna manera puedan costear esté incremento. “Es un programa al que se accedé a través de la página de Anses. Se trata de un pequeño monto que les puede ayudar. Pueden acceder todos los ciudadanos sin medidor de gas en su domicilio, sus ingresos no deben superar dos salarios mínimos vitales y móviles”, detalló. “Vamos hacer un gran esfuerzo a ver como podemos garantizar a los salteños el acceso a la garrafa”, finalizó.