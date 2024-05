Mbappé anunció su salida del PSG, aunque no confirmó su nuevo club

Kylian Mbappé confirmó por sus propios medios y de manera pública la noticia que se sabía ya hace algunas semanas: a partir de la próxima temporada no jugará más en el Paris Saint-Germain. Así se lo hizo saber a los hinchas del PSG con un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que necesita nuevos desafíos después de siete años en el elenco francés.

Mbappé le agradeció a todos sus compañeros, actuales y viejos, nombró a todos los entrenadores que tuvo y a los dos directores deportivos que pasaron por el club en este tiempo, y le dedicó un especial agradecimiento a todos los empleados del PSG y, sobre todo, a los hinchas.

El mensaje completo de Kylian Mbappé anunciando su salida del PSG

Hola a todos, soy Kylian. Quería hablar con ustedes. Siempre dije que iba a hablar con ustedes cuando llegara el momento, y entonces quería anunciarle a todos que este es mi último año en París Saint-Germain. No voy a renovar y la aventura va a terminar en unas pocas semanas. Voy a jugar mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo.

Son un montón de emociones, muchos años en los que tuve la chance y el honor de ser parte del club más grande de Francia y uno de los mejores del mundo, que me permitió cuando llegué, tener la primera experiencia en un club con mucha presión, de crecer como jugador y estar al lado de algunos de los mejores de la historia, algunos de los mejores campeones, conocer a un montón de gente, crecer como persona también con toda la gloria y los errores que he cometido.

Primero quiero agradecerle a todos mis compañeros de equipo, de ahora y a los que tuve. A todos los entrenadores, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique. A los directores deportivos, Leonardo y Luis Campos por acompañarme. A todo el staff del club, esos que nadie ve y trabajan en las sombras. Los fisios, los intendentes, el equipo de rendimiento, a todos los miembros de la oficina, del campus, a todos. Toda esa increíble gente que da todo por el club y merecen su reconocimiento.

A pesar de las cosas que pueden pasar afuera, todas las cosas que se dicen en los medios sobre el club, hay algunos que realmente aman al club, y lo quieren proteger y hacer brillar, y es genial. Sé que con toda esa gente, este club está en excelentes manos.

Es difícil, es difícil. Nunca pensé que sería tan complicado anunciar esto. Que dejo mi país, Francia, la Ligue 1, el campeonato que siempre conocí. Pero creo que necesito esto: un nuevo desafío después de siete años. Es difícil y obvio que hay gente a la que le quiero agradecer por encima de todos que son los hinchas. Sé que no soy el jugador más demostrativo, no siempre viví del amor que me dieron por siete años, pero siempre quise ser efectivo. PSG es un club que nunca deja a nadie indiferente: o lo odias o lo amas. Y yo elegí amarlo y lo hice por siete años con altas y bajas, obviamente, pero nunca me arrepentí haber firmado con este prestigioso club.

Es un club que voy a llevar en la memoria por toda mi vida. Le voy a contar a todo el mundo, toda la vida, que tuve la chance de jugar acá. Y no voy a seguir siendo jugador, pero seguiré viendo cada partido porque es un club en el que siempre voy a estar interesado y del que siempre voy a estar cerca de sus noticias.

Fui yo, con mis virtudes y defectos, pero traté de dar mi mejor versión durante estos siete años. Así que quiero darles las gracias porque sin ustedes nunca hubiese experimentado ni la mitad de las emociones que sentí. Y por eso soy muy agradecido de por vida. Gracias a todos. Espero que terminemos este año con un último trofeo. Vamos a tener buenos momentos en lo que queda y créanme que se van a quedar en mi corazón por siempre. ¡Esto es París! Chau!