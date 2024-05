Jeremías Vargas: "Defender el arco de Central Norte es una linda sensación"

En consonancia que cuando se requiere un arquero que pueda rendir a la altura de uno que viene atajando como titular, el entrenador de Central Norte, Víctor Alfredo Riggio, apeló a los servicios de Jeremías Vargas, un valor local, para cubrir la vacante que se produjo tras la salida por lesión de "Calidad" Leonardo Rodríguez, en los partidos frente a San Martín en Formosa y con Sarmiento de la Banda en el Martearena.

"Gracias a Dios, el miércoles pude hacer un gran partido. Uno está agradecido de que me hayan tenido en cuenta para integrar este plantel", reflexionó, Jeremías Vargas, en una nota con El Tribuno.

El arquero, comentó: "Sabíamos que Sarmiento no era un rival cualquiera. Viene puntero. En el primer tiempo lo podríamos haber cerrado el partido por así decirlo, pero en el segundo tiempo por un gol repentino nos empataron. Eso no quita el esfuerzo que hizo el equipo durante los noventa minutos".

Con 20 años, Vargas hizo las inferiores en Sanidad y la viene "remando" en el club de barrio Norte, para ser tenido en cuenta en el plantel que compite en el Federal A. "Defender el arco de Central Norte es una linda sensación porque es el club del cual soy hincha. Lo tomo como el trabajo que es. Estoy muy contento de tener esta oportunidad. Voy a dar lo mejor de mi para mantener el arco en cero", manifestó el guardavalla.

De lo que transmite un compañero o los técnicos con años de fútbol, Vargas, expreso: "Tienen talento y tratan de aconsejar lo mejor posible. Buscan bancar siempre por las experiencias que vivieron. Eso está muy bueno porque uno gana más confianza. Obliga a seguir trabajando y a no bajar los brazos".

Reconoció también que "me tocó ingresar porque el "Cali" (Rodríguez) en Formosa se golpeó la cabeza. Un accidente muy lamentable. Fue en el entretiempo, calenté rápido y se ordenó el cambio. Ese día me felicitó por el debut oficial. Siempre me apoya".

Fijó un referente como arquero en el orden nacional. "Un referente en el fútbol argentino y que está atajando es Cambeses (Facundo) en Racing, a quien le vengo siguiendo desde que está en Banfield. Es un muy buen arquero. Es un referente para mi. Tuvo un par de partidos malos, pero eso no condiciona lo buen arquero que es".