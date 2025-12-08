Salta recibe hoy al padel de elite en una clínica y exhibición

Salta congregará hoy a sus máximos exponentes internacionales de pádel, cuando a partir de este mediodía se lleve a cabo una clínica de la disciplina, que concluirá con partidos de exhibición en "Domo Salta Pádel" (Necochea 875).

De esta manera, Maxi Arce, el embajador salteño que participa en la Pro League de EEUU y figura clave en la victoria de Argentina en el Campeonato Panamericano de Pádel en Chile en octubre pasado, cerrará una jornada a puro pádel.

Del evento también participarán Aguirre, destacado en circuitos como A1 Pádel y con aspiraciones en el Pádel y Fede Caniza y Martín Chibán, otros dos grandes exponentes de la disciplina.

Pero además estará Máximo Maza, el campeón tartagalense de 11 años, número 1 en la categoría Sub-14 de Argentina y que formó parte del seleccionado nacional que compitió en el Mundial de Menores en España en 2025.

Asimismo participarán de la cita la destacada cantautora, actriz y productora Paola Arias, el ministro de Economía Roberto Dib Ashur, el secretario de Deportes de la Provincia Ignacio García Bes y el subsecretario del organismo Federico Abud, entre otras personalidades.

Pero lo cierto es que la frutilla del postre llegará entre el choque de Maxi Arce y Tolito Aguirre, que mostrarán toda la jerarquía vigente del pádel durante un partido que cerrará la gran jornada en Salta y podrá ser vista por los salteños amantes de la disciplina.

Para informes y reservas los interesados podrán comunicarse al 3873452829.