Rumbo a Mónaco: chicos salteños jugarán un mundial de rugby y buscan apoyo para viajar

Un grupo de 12 chicos de 12 años se prepara para vivir una experiencia única: representar a la Argentina en un torneo internacional de rugby infantil que se desarrolla en Mónaco y reúne a equipos de todo el mundo.

La iniciativa forma parte de un proyecto que se sostiene desde hace 14 años y que en esta oportunidad celebra su decimocuarta edición. “El año pasado ya participamos y el contacto lo logramos a través de la Asociación Mónaco-Argentina, que trabaja coordinadamente con la Fundación de la Princesa Charlene de Mónaco”, explicó Marcelo Córdova, presidente de la Asociación Civil "Rugby en los Barrios", en diálogo con El Tribuno.

El certamen convoca a 24 equipos de 21 países, lo que lo convierte en una competencia de carácter mundial para chicos de 12 años.

Un viaje educativo antes de la competencia

El torneo se disputará los días 20 y 21 de marzo, aunque la delegación argentina partirá el 15. Durante la semana previa, los jugadores participarán de distintas actividades organizadas por la fundación anfitriona.

“Van a visitar el Museo Oceanográfico, tener clases de natación en la pileta olímpica y realizar paseos en yate por los puertos de Mónaco. Son actividades formativas que complementan lo deportivo”, detalló Córdova.

El campeonato se jugará bajo la modalidad de rugby seven, con seis partidos en total distribuidos en dos jornadas.

Un equipo que representa a todo el norte

El plantel está integrado por 12 chicos seleccionados de distintos clubes de Salta, a los que se suma un jugador del Club Suri de Jujuy. “Participa un niño de cada club de Salta y también chicos del interior, a quienes fuimos a buscar y con quienes entrenamos en sus localidades”, explicó.

La preparación comenzó hace seis meses e incluyó entrenamientos en distintos clubes y encuentros de convivencia para fortalecer el grupo.

“No solo representan a Salta o a Jujuy, sino a la Argentina, porque es el único equipo del país que participa”, resaltó.

La delegación estará acompañada por tres entrenadores y cuatro padres.

Más que resultados: valores y experiencia

Consultado sobre las expectativas, Córdova fue claro: el foco está puesto en la formación. “Lo más importante es el intercambio con chicos de otros países como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos o Francia. Esa experiencia es única”, afirmó.

En ese sentido, destacó que se trata de una oportunidad poco habitual para niños de esa edad. “A los 12 años es muy difícil viajar al exterior, y más aún para competir en un torneo mundial. Queremos que vuelvan con una mirada distinta”, expresó.

También resaltó el rol del rugby como herramienta formativa. “Este deporte inculca valores como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina. Es algo que los marca para toda la vida”, agregó.

La necesidad de apoyo para concretar el viaje

Si bien la organización en Mónaco cubre los gastos de alojamiento, traslados y comida una vez que la delegación llega al Principado, aún quedan costos por afrontar en Argentina.

“Estamos buscando sponsors para cubrir los gastos en Buenos Aires, ya que debemos viajar unos días antes para garantizar el vuelo hacia Europa”, explicó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @rugbyenlosbarrios o comunicándose al número 3874-504504.

Un sueño colectivo

Para estos 12 chicos, el viaje representa mucho más que una competencia. Es la posibilidad de conocer el mundo, compartir con otras culturas y crecer a través del deporte.

Con esfuerzo, compromiso y el acompañamiento de toda una comunidad, el equipo se prepara para llevar la bandera argentina a lo más alto, en una experiencia que promete dejar huella dentro y fuera de la cancha.