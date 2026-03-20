El camino de River Plate, Racing y San Lorenzo, en la Sudamericana 2026: día y hora de toda la fase de grupos

La Conmbebol oficializó el calendario de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, y todas las miradas se posan sobre el River Plate. El conjunto millonario, uno de los principales candidato al título, iniciará su camino en el Grupo H con un exigente debut: visitará a Blooming en Santa Cruz de la Sierra el jueves 9 de abril a las 20:30.

El cierre de su primera etapa será en el Monumental el 27 de mayo, donde buscará sellar su clasificación frente al mismo rival boliviano ante su gente.

La Academia y el Ciclón

Racing Club, ubicado en el Grupo E, será uno de los primeros en entrar en acción. El equipo de Gustavo Costas viajará a Sucre para enfrentar a Independiente de Bolivia el 7 de abril. Los duelos clave para la "Academia" serán contra el poderoso Botafogo de Brasil, a quien recibirá en el Cilindro el 15 de abril y visitará en el Nilton Santos el 6 de mayo.

Por su parte, San Lorenzo tendrá una parada brava en el Grupo D. El "Ciclón" debutará el 8 de abril en Paraguay ante Recoleta. El plato fuerte para los de Boedo será el enfrentamiento contra el histórico Santos de Brasil; la ida se jugará en el Nuevo Gasómetro el 28 de abril, mientras que la vuelta en el mítico Vila Belmiro será el 20 de mayo.

La armada argentina se completa con tres equipos que buscan hacer historia: Tigre (Grupo A), Barracas Central (Grupo G) y Deportivo Riestra (Grupo F).

El fixture completo de los equipos argentinos en la Sudamericana:

Fecha 1

Martes 7 de abril

Independiente (BOL) vs Racing (ARG)

📍 Sucre – Estadio Olímpico Patria

🕒 19:00 (hora argentina)

Barracas Central (ARG) vs Vasco da Gama (BRA)

📍 Buenos Aires

🕒 19:00

Alianza Atlético (PER) vs Tigre (ARG)

📍 Bellavista – Estadio Miguel Grau del Callao

🕒 23:00

Miércoles 8 de abril

Deportivo Riestra (ARG) vs Palestino (CHI)

📍 Buenos Aires – Estadio Pedro Bidegain

🕒 19:00

Recoleta (PAR) vs San Lorenzo (ARG)

📍 Asunción – Estadio UENO Defensores del Chaco

🕒 19:00

Jueves 9 de abril

Blooming (BOL) vs River Plate (ARG)

📍 Santa Cruz de la Sierra – Estadio Ramón Aguilera Costas

🕒 21:30 (hora local)

Fecha 2

Martes 14 de abril

Grêmio (BRA) vs Deportivo Riestra (ARG)

📍 Porto Alegre – Arena do Grêmio

🕒 19:00

Miércoles 15 de abril

Racing (ARG) vs Botafogo (BRA)

📍 Avellaneda – Estadio Presidente Perón

🕒 19:00

Olimpia (PAR) vs Barracas Central (ARG)

📍 Asunción – Estadio UENO Defensores del Chaco

🕒 21:00

River Plate (ARG) vs Carabobo (VEN)

📍 Buenos Aires – Estadio Monumental

🕒 21:30

Jueves 16 de abril

Tigre (ARG) vs Macará (ECU)

📍 Victoria – Estadio José Dellagiovanna

🕒 19:00

San Lorenzo (ARG) vs Deportivo Cuenca (ECU)

📍 Buenos Aires – Estadio Pedro Bidegain

🕒 21:30

Fecha 3

Martes 28 de abril

San Lorenzo (ARG) vs Santos (BRA)

📍 Buenos Aires – Estadio Pedro Bidegain

🕒 19:00

Barracas Central (ARG) vs Audax Italiano (CHI)

📍 A definir – Argentina

🕒 21:00

Miércoles 29 de abril

Caracas (VEN) vs Racing (ARG)

📍 Caracas – Estadio Olímpico de la U.C.V.

🕒 19:00

Deportivo Riestra (ARG) vs Montevideo City Torque (URU)

📍 Buenos Aires – Estadio Pedro Bidegain

🕒 19:00

Jueves 30 de abril

Tigre (ARG) vs América de Cali (COL)

📍 Victoria – Estadio José Dellagiovanna

🕒 21:00

RB Bragantino (BRA) vs River Plate (ARG)

📍 Bragança Paulista – Est. Municipal C. de Souza Marques

🕒 21:30

Fecha 4

Martes 5 de mayo

Deportivo Riestra (ARG) vs Grêmio (BRA)

📍 Buenos Aires – Estadio Pedro Bidegain

🕒 19:00

Deportivo Cuenca (ECU) vs San Lorenzo (ARG)

📍 Cuenca – Estadio Alejandro Serrano Aguilar

🕒 23:00

Miércoles 6 de mayo

Macará (ECU) vs Tigre (ARG)

📍 Ambato – Estadio Bellavista

🕒 19:00

Barracas Central (ARG) vs Olimpia (PAR)

📍 A definir – Argentina

🕒 21:00

Botafogo (BRA) vs Racing (ARG)

📍 Rio de Janeiro – Estadio Nilton Santos

🕒 21:30

Jueves 7 de mayo

Carabobo (VEN) vs River Plate (ARG)

📍 Valencia – Estadio Misael Delgado

🕒 21:30

Fecha 5

Martes 19 de mayo

Audax Italiano (CHI) vs Barracas Central (ARG)

📍 Santiago – Estadio Bicentenario De La Florida

🕒 19:00

Montevideo City Torque (URU) vs Deportivo Riestra (ARG)

📍 Montevideo – Estadio Centenario

🕒 19:00

América de Cali (COL) vs Tigre (ARG)

📍 Cali – Estadio Pascual Guerrero

🕒 23:00

Miércoles 20 de mayo

Santos (BRA) vs San Lorenzo (ARG)

📍 Santos – Estadio Urbano Caldeira

🕒 19:00

River Plate (ARG) vs RB Bragantino (BRA)

📍 Buenos Aires – Estadio Monumental

🕒 21:30

Jueves 21 de mayo

Racing (ARG) vs Caracas (VEN)

📍 Avellaneda – Estadio Presidente Perón

🕒 21:00

Fecha 6

Martes 26 de mayo

Palestino (CHI) vs Deportivo Riestra (ARG)

📍 A definir – Chile

🕒 19:00

San Lorenzo (ARG) vs Recoleta (PAR)

📍 Buenos Aires – Estadio Pedro Bidegain

🕒 21:30

Miércoles 27 de mayo

Racing (ARG) vs Independiente (BOL)

📍 Avellaneda – Estadio Presidente Perón

🕒 19:00

Vasco da Gama (BRA) vs Barracas Central (ARG)

📍 Rio de Janeiro – Estadio São Januário

🕒 21:30

River Plate (ARG) vs Blooming (BOL)

📍 Buenos Aires – Estadio

🕒 21:30

Jueves 28 de mayo

Tigre (ARG) vs Alianza Atlético (PER)

📍 Victoria – Estadio José Dellagiovanna

🕒 21:30 (hora local)