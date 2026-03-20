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Deportes

Juventud Antoniana le ganó a Sarmiento 3 a 1 en el arranque del Federal A

El santo inicia su camino en la tercera categoría del fútbol argentino.
Viernes, 20 de marzo de 2026 21:40
Foto: Captura de video

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Juventud Antoniana arrancó el Federal A con el pie derecho: venció a Sarmiento de Resistencia por 3 a 1, por la primera fecha de la zona 2.

Matías Vicedo fue el autor de la apertura del marcador, a los 22 minutos de la primera etapa. La visita consiguió la igualdad a los 39 minutos, por intermedio de Max Pared, tras una carambola en el área chica del santo.

En el segundo tiempo, el centrodelantero Pablo Alavarenga puso en ventaja al santo a los 7 minutos, tras una gran habilitación de John Palacios y una gran definición por sobre el cuerpo del arquero Diego González.

Martín Esparza marcó el tercero para Juventud, con un golazo de larga distancia a los 35 minutos.

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