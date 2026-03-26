El superclásico tiene día y horario: mirá cuándo se juega el partido entre River y Boca

Quedó oficialmente confirmado el día y horario para uno de los partidos más esperados del fútbol argentino. River Plate recibirá a Boca Juniors el próximo domingo 19 de abril a las 17 en el Estadio Monumental.

El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del torneo, promete ser determinante en la recta final del campeonato. Con ambos equipos perfilándose como protagonistas y candidatos en la tabla, el Superclásico podría marcar un punto de inflexión en la lucha por el título.

Se espera un estadio colmado y un clima electrizante, como suele ocurrir en este tipo de enfrentamientos que trascienden lo deportivo y paralizan al país. River buscará hacerse fuerte de local, mientras que Boca intentará dar el golpe en uno de los escenarios más exigentes del fútbol argentino.

Todo está listo para una nueva edición de un duelo que promete emociones, tensión y fútbol de alto nivel.