La AFA destacó la gestión de Claudio Tapia a nueve años de su asunción

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje institucional para destacar la gestión de Claudio Tapia, al cumplirse nueve años desde su asunción el 29 de marzo de 2017. A través de un comunicado, la entidad ponderó el camino recorrido en este período, con énfasis en los logros deportivos, el ordenamiento institucional y el desarrollo de un modelo de gestión con proyección a futuro.

Desde la conducción de Tapia, la AFA remarcó que se avanzó en la normalización institucional y en el fortalecimiento de los vínculos con todos los actores del fútbol argentino, promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente.

Logros deportivos y desarrollo integral

En el plano deportivo, el comunicado subrayó las consagraciones de la Selección argentina en el ámbito internacional, junto con el crecimiento de las selecciones juveniles y del fútbol femenino.

Según destacaron, estos resultados responden a una planificación integral que prioriza la identidad, el talento y la continuidad de los proyectos deportivos, lo que permitió reposicionar al fútbol argentino en la élite mundial.

Modernización y federalización

A nivel institucional, la AFA puso en valor la modernización de su estructura, con la incorporación de herramientas tecnológicas, la optimización de procesos administrativos y el fortalecimiento de la gobernanza interna.

Otro de los ejes señalados fue la federalización del fútbol argentino, con mayor participación de las ligas del interior y una mirada más inclusiva y representativa de todo el país.

Un modelo económico sustentable

En materia económica, el comunicado resaltó la consolidación de un esquema sustentable, basado en el crecimiento de ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos.

Según la entidad, este modelo permitió garantizar el funcionamiento de las competiciones, además de impulsar inversiones en infraestructura, capacitación y desarrollo en todas las categorías.

A nueve años del inicio de su gestión, la AFA afirmó que el ciclo encabezado por Tapia se consolidó como una etapa de crecimiento y proyección, con una visión a largo plazo basada en la unidad, el trabajo colectivo y el fortalecimiento del fútbol argentino en el escenario internacional.

El mensaje completo de la AFA por los 9 años de Tapia

Al cumplirse nueve años de gestión desde aquel 29 de marzo de 2017, la conducción de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino se consolida como una etapa de ordenamiento, crecimiento y proyección para el fútbol nacional. Desde su asunción, la actual administración ha trabajado de manera sostenida en la normalización institucional, fortaleciendo los vínculos con todos los actores del sistema y promoviendo una estructura más sólida, moderna y transparente.

En el plano deportivo, estos años han estado marcados por logros transcendentales que reposicionaron al fútbol argentino en la élite mundial. La consagración de la selección mayor en competencias internacionales, junto con el desarrollo de las selecciones juveniles y femeninas, refleja una planificación integral que prioriza la identidad, el talento y la continuidad de proyectos.

Este proceso permitió recuperar el protagonismo histórico de Argentina en el escenario global. A nivel institucional, la gestión impulsó una profunda modernización de la AFA, incorporando herramientas tecnológicas, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna. La federalización del fútbol argentino ha sido uno de los ejes centrales, brindando mayor participación y oportunidades a las ligas del interior, en una mirada inclusiva y representativa de todo el país.

En materia económica, se logró consolidar un esquema sustentable, con crecimiento en los ingresos comerciales, acuerdos estratégicos y una administración responsable de los recursos. Esto permitió no solo garantizar el funcionamiento de las competiciones, sino también invertir en infraestructura, capacitación y desarrollo, beneficiando a clubes y actores de todas las categorías. A nueve años del inicio de este ciclo, la gestión encabezada por Claudio Tapia reafirma su compromiso con el crecimiento del fútbol argentino en todos sus niveles.

Con una visión a largo plazo, basada en la unidad, el trabajo colectivo y la defensa de los intereses nacionales, la AFA continúa avanzando en la construcción de un proyecto que honra su historia y proyecta un futuro de mayor desarrollo y protagonismo internacional.