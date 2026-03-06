Arranca el Apertura con el regreso de Valentina Raposo a Popeye

El Torneo Apertura de la Asociación Salteña de Hockey (ASH) se pondrá en marcha con un condimento especial: el regreso de la salteña Valentina Raposo a Popeye, el club donde comenzó su camino en este deporte y que ahora volverá a disfrutar de una de las grandes figuras del hockey argentino.

La defensora de Las Leonas, medallista olímpica y referente del seleccionado nacional, vuelve a su provincia tras un recorrido internacional que incluyó pasos por Europa e India. Su retorno generó sorpresa, ya que todo indicaba que continuaría su carrera en Buenos Aires.

Raposo volverá a vestir la camiseta bordó esta tarde, cuando Popeye A enfrente a Gimnasia y Tiro, desde las 17.20, en el marco de la primera fecha del campeonato local. La presencia de la jugadora del seleccionado argentino se transformará, sin dudas, en uno de los principales atractivos del torneo.

El regreso de la salteña también se da en un contexto particular dentro del hockey nacional. En las últimas semanas volvieron a surgir debates en torno a la postura del entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara, quien prioriza en las convocatorias a jugadoras que compiten en el país. Esta política generó cuestionamientos por parte de ex integrantes del seleccionado y de varios fanáticos del deporte.

En este escenario, Raposo decidió regresar temporalmente a su club de origen y jugará en Popeye hasta el próximo Mundial, que se disputará del 15 al 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica, cita máxima a la que apunta llegar en plenitud.

Cómo se jugará el Torneo Apertura

El certamen de damas A se disputará con una rueda todos contra todos, en la que los equipos sumarán puntos según sus resultados. En caso de empate en el tiempo reglamentario, el partido se definirá mediante shoot outs, sistema que otorgará un punto bonus al ganador.

Finalizada la fase regular, los cuatro primeros jugarán un playoff para definir al campeón, mientras que los equipos ubicados en la parte baja de la tabla disputarán un play out para determinar la permanencia en la categoría.

Además, los clubes que finalicen entre el 1° y el 8° puesto participarán posteriormente en el Torneo Honor en categoría A, mientras que quienes ocupen el 9° y 10° lugar lo harán en la categoría B.

Con este formato y con el regreso de una figura de talla internacional como Valentina Raposo, el hockey salteño inicia una temporada que promete emociones fuertes y una expectativa poco habitual para el ámbito local.

El programa



A las 17

Jockey Rojo vs. Tigres Negro

Uni Rugby vs. Popeye B

Uni. Blanco vs. Popeye C

Univ. SL VS. Cachorros

A las 17.20

Popeye A vs. Gimnasia y Tiro