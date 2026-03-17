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Deportes

EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para PSG vs Chelsea por 2-0

Martes, 17 de marzo de 2026 17:00
EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para PSG vs Chelsea por 2-0

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Al finalizar los primeros 45, PSG vence a los Blues por 2-0 con goles de Khvicha Kvaratskhelia (5' 1T) y Bradley Barcola (13' 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Chelsea y PSG de la Champions:

  • Posesión: Chelsea (49%) VS PSG (51%)
  • Tiros al arco: Chelsea (5) VS PSG (2)
  • Fouls cometidos: Chelsea (4) VS PSG (3)
  • Pases Correctos: Chelsea (204) VS PSG (207)
  • Pases Incorrectos: Chelsea (42) VS PSG (18)
  • Recuperaciones: Chelsea (2) VS PSG (5)

PSG tiene un pie adentro en Cuartos de Final de la Champions. Llega al partido de vuelta con amplia ventaja tras la goleada que propinó en la ida a los Blues, que intentará remontar el resultado. El duelo correspondiente a la llave 1 se juega hoy a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Stamford Bridge.

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