El último concierto

El próximo 10 de junio, a las 18, en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la maestra Elizabeth Vergara recibirá uno de los premios de Artista Revelación de la Temporada 2023, otorgado por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Este reconocimiento, anunciado el pasado 18 de mayo, subraya su notable trayectoria y su incuestionable talento. El jueves 16 de mayo, la maestra ofreció su último concierto en calidad de directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Salta. En mi papel de crítico musical, no es mi propósito cuestionar decisiones administrativas o artísticas de la Secretaría de Cultura de la Provincia. Mi responsabilidad es relatar fielmente el hecho musical y proporcionar una evaluación fundamentada de su calidad. No obstante, surge inevitable una pregunta: ¿cómo es posible permitir la partida, a mitad de la presente temporada, en un contexto de renuncia del director titular, de una artista que ha demostrado semejante excelencia? A lo largo de once conciertos y veintidós semanas de dedicación durante una temporada 2023 que se extendió a lo largo de cuarenta semanas, la maestra Vergara ha mostrado virtudes artísticas de manera contundente. Su partida deja un vacío notable en el panorama musical salteño, que será muy difícil de llenar.