Claudia Vilte: una creadora que le aporta al canto popular

La destacada cantante folclórica Claudia Vilte se presentará el sábado próximo en Pro Cultura Salta (Mitre 331), donde ofrecerá su extenso repertorio, con numersas canciones de su atutoría. El inicio del recital está previsto para las 21.30 horas. La artista adelantó que también contará con algunos invitados especiales, que sumarán por el bien del espectáculo.

La noveda saliente será la presentación de dos nuevas obras de la cantautora, que se familiarizan con ritmo litoraleño. También hará un repaso de sus destacadas canciones, y algunos clásicos del cancionero popular nacional. "Además sumaré algunos artistas invitados, que le darán un marco especial a la notable velada musical".

Más de cuatro décadas dejan en claro el trabajo prolijo y eficaz de esta destacada cantante salteña, que expandió su voz a todo el territorio nacional. Su figura avasallante le permitió conformar la cartelera de los festivales de mayor envergadura e inalcansable prestigio del país.

"Siempre me gusta compartir con el público que me vio nacer, por lo consiguiente organizo algunos recitales en mi tierra. Se siente un sabor especial, las emociones son incomparables. El protagonismo no recae solo en mi, sino en todos, es una velada diferente e inigualable", resaltó la cantora salteña.

Su abuela Serafina y las coplas

Su romance con la gente se perpetúa en la canción, en la copla sabia y chispeante y en la comunicación envolvente con el público, que la sigue minuto a minuto, sin abandonarla. Claudia es la poetisa permanente, intérprete fiel de esa gente sencilla y sabia. Su abuela, Serafina Paredes de Vilte, le enseñó, desde muy niña, el arte y la profundidad de la copla. Claudia atesora miles de ellas y las comparte con la gente.

Vilte tiene "chapa" y jamás deja de aportarle al canto popular de nuestra provincia. Su "pluma" tiene identidad y lo refleja en cada una de sus creaciones. Nació con el arte de la música en sus venas y la sensibilidad de los compositores para plasmar en letras sus sentires. Asegura que no le interesa la fama ni la locura de la competencia sino que su canto es espiritual y sincero.

"Soy parida en la música, en el folclore y en la guitarra. Me importa transmitir mi mensaje. Me encanta recibir el aplauso del público, pero no lo hago desde un plantamiento fácil. El artista es más que un festival, ya que la obra y la trayectoria es lo que hace a su esencia. No marco objetivos, nunca sé si voy a escribir una canción, me viene como una magia, muchas veces lo soñé, me levanto y lo escribo, me surge desde la emoción", dijo la cantante.

La actualidad del folclore, según Claudia

Claudia siente que la actualidad del folclore no es la misma "Estamos en una decandencia cultural, y la música es parte de ella, se van perdiendo los valores. Existe una carencia armónica y poética. Se fue abandonando la espiritualidad y la emoción, ahora hay moldes, se perdió la magia en el folclore. Ahora se compone para determinados públicos, sostuvo".

Esta salteña siempre estuvo relacionada al canto y a la guitarra, también fue docente de Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Salta. Ya grabó varios discos, y además escribió tres libros. Su voz se escuchó en las convocatorias folclóricas más importantes del país.

"La música es mi manera de decir la vida, lo que siento, lo que deseo, y en el folclore encontré mi aliado", agregó.