“Mandame otra de adelante”: se filtraron más chats de Mauro Icardi y se metió la China Suárez

Jazmín “La Cuerpo” Salinas tiró más leña al fuego en el supuesto conflicto entre Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi, quien le solicitó contenido para adultos a la activista trans. Esta, a su vez, no dudó en compartir la conversación en profundidad.

Si bien, hace algunas horas, sus capturas de pantalla ya habían causado revuelo, la influencer mostró como le envió una imágen en ropa interior y el futbolista respondió con varios emoticones y halagos: “Estás muy fuerte. Sabelo. Anduviste con -tapó el nombre-, me dijo que se vieron en Libertador. Hacés encuentro”.

A continuación, la influencer buscó concertar la reunión: “Si, el año pasado nos vimos. Te paso mi (...)”. Sin embargo, Icardi no se quedó conforme y fue por más: “Mandame otra de adelante, no seas mala. No hay chance de que no te vea a vos”.

La conversación continuó subida de tono entre “Sos divina” y una muestra de despertar sexual entre los mensajes y fotografías intercambiadas. El deportista compartió una postal de visualización única.

Por si quedaría alguna duda de la veracidad del chat, Salinas realizó una transmisión en vivo donde mostró la pantalla de su teléfono y la conversación. Instantes después, recibió dos mensajes de “La China” Suárez, a quien le dedicó otra historia que luego eliminó: “Valorate como mujer”.