Una noche con clásicos que hicieron bailar a toda una generación

Studio 54 se subirá al escenario para mostrar todo lo aprendido en esta primera parte del año, con coreografías de Javier Guantay, Natalia Abán y Noelia Castillo. Los alumnos brillarán con trajes confeccionados por la talentosa Edita Saavedra. La cita se llevará a cabo hoy, desde las 20.30, en Casa de la Cultura, Caseros 460.

En esta ocasión, la música elegida será un viaje a los años 90, con clásicos que hicieron bailar a toda una generación, en versiones originales y reversionadas en ritmos caribeños. Los Grupos invitados invitados serán: * Le Ragazze (dirección Claudia González), Eclipse Girls (academia de Vanesa Yantorno, dir. Flor Persa). Entradas a la venta en: boletería del teatro (Caseros 460), Studio 54 (Santa Fe 783).

La academia de danza Studio 54 nació hace 20 años, bajo la responsabilidad de César Guantay. "Son muchos años de convivir con la danza y cada día que pasa disfruto aún más con mis alumnos. El placer y el orgullo me invade cuando uno cosecha lo que siembra. Grandes bailarines se formaron en nuestra academia y eso es fruto del trabajo que realizamos entre cuatro paredes, con sobrado amor, sacrificio, esfuerzo y perseverancia", aseguró César Guantay.

Direfentes ritmos

La mencionada academia salteña ofrece un espacio donde aprender a bailar diferentes ritmos tales como: salsa, bachata, merengue, regueaton, pop, entre otros.

"Todo empezó sin querer, y el proyecto fue creciendo y superando metas, las personas me motivan para seguir alcanzando objetivos", agregó el destacado bailarín salteño.

El director César Guantay, quien cuenta con más 30 años de trayectoria, recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera...y ahora se encuentra en un nuevo desafío, que se iniciará el lunes en el reconocido Centro Cultural América.

Para niños y familias

Durante las vacaciones de invierno 2025, Studio 54 presentó un espectáculo infantil en el Centro Cultural América, con gran repercusión en el público. Se pudo disfrutar la llegada de esta alegre experiencia, pensada especialmente para los más pequeños. Con una combinación de comedia musical, color, diversión y entretenimiento donde los niños y las familias disfrutaron de un espectáculo inolvidable.

El elenco estuvo conformado por: Sebastian Arangio (Shrek) Dario Aparicio (Fiona) Verónica Siares (Hada Madrina) Javier Guantay (Burro) Carlos Folmann (Lord Farquaad). Staff de bailarinas de Studio 54: Nahir Aguirre y Anahí Durán.

"Esparemos vivir una noche inolvidable, colmada de amigos, familiares, y amantes de la danza", sentenció el director César Guantay.