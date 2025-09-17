Andy Kusnetzoff se quebró en vivo por el ajuste de Javier Milei

Andy Kusnetzoff se emocionó en su programa al hablar sobre las personas con discapacidades. "Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades, porque eso no es la grieta, eso no es los kukas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, no puede ir a ningún lado", expresó el conductor.

"Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté", continuó Andy, muy conmovido.

Gabriel Rolón estaba en el programa y al verlo emocionado acotó: "Es tremendo, pero está bien que nos duela Andy, está bien que nos duela, digo a mí me preocupa si no te duele eso, a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía que te duele".

"Me siento responsable por esto, pero no era mi intención Andy", dijo uno de los invitados al ciclo radial que tocó el tema de los discapacitados, en debate por las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Milei, que vetó leyes que ampliaban derechos y prestaciones para personas con discapacidad. El Congreso rechazó el veto, obligando al Ejecutivo a implementar las mejores aprobadas.

"No, tranquilo Maestro, no sos responsable, quedate tranquilo", le dijeron. "Perdón, me angustia", cerró Andy.