Premios Oscar 2026, en VIVO: el minuto a minuto de la ceremonia

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebra este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con una ceremonia que combinará homenajes, presentaciones musicales y reencuentros entre figuras del cine.

La ceremonia es conducida por el comediante Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión tras su desempeño en la edición de 2025. En Argentina, el evento podrá verse a partir de las 20 a través de TNT, TNT Series y la plataforma HBO Max.

Como es habitual, la gala tendrá una duración estimada de entre tres horas y media y cuatro horas, con la entrega de las principales categorías, números musicales y los discursos de los ganadores.

El minuto a minuto de los Oscar 2026

21:03 | Mejor Maquillaje y Peluquería: Frankenstein

El reconocimiento a mejor Maquillaje y Peluquería se lo llevó Frankenstein acumulando dos premios hasta el momento y compitiendo contra The Ugly Stepsister (La hermanastra fea), Sinners (Pecadores), The Machine (La máquina) y Kokuho.

Esta puesta en escena estuvo dirigido por el artista Mike Hill junto a Jordan Samuel y Cliona Furey, los cuales aplicaban 42 piezas de prótesis en 10 y 11 horas en el rostro de Jacob Elordi.

20:54 | Mejor Vestuario: Frankestein

La pelicula elegida con mejor vestuario es para Frankestein, quien competia con Avatar: Fire and Ash, Hamnet, Marty Supreme y Sinners.

La vestuarista, Kate Hawley, agradeció a Netfix, al reparto por agradecer su obra que se destacó por una estética gótica victoriana mezclada con elementos modernos, románticos y referencias biológicas.

20.39 | Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

El premio fue para el cortometraje The Girl Who Cried Pearls, una producción canadiense dirigida por Chris Lavis y Maciek Szczerbowski. La obra se destacó por su cuidada animación en técnica stop-motion y por una estética artesanal muy particular, que construye un clima crudo y melancólico inspirado en la ciudad de Montreal a comienzos del siglo XX.

20:35 | Mejor canción original: KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters ganó el premio a la categoría con su canción Golden que competia contra Relentless - Dear Me, I Lied to You - Sinners, Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi y Train Dreams-Train Dreams.

Kpop Demon Hunters.

20.24 | Mejor Actriz de reparto: Amy Madigan

Teyana Taylor (Una batalla tras otra) compite contra Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons) y Wunmi Mosaku (Los pecadores).

Aunque Madigan ganó esta terna con mucha alegría y agradeciendole a su esposo y al apoyo de sus directores.

Amy Madigan.

20:10 | Inicio de la gala

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 comenzó con un momento descontracturado y lleno de humor de la mano del comediante Conan O’Brien, quien sorprendió al público al aparecer caracterizado como la tía Gladys, uno de los personajes de la película Weapons

En el número de apertura, el presentador protagonizó un divertido montaje que recreó escenas inspiradas en varias de las películas nominadas, intercalando comentarios irónicos y bromas que provocaron carcajadas entre los invitados y marcaron un inicio relajado y entretenido para la gala.

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