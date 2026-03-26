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Espectáculos

Indio Solari en Salta: a 15 años de su último show en el Martearena, mirá las mejores fotos y el listado de temas

Fue la tercera vez que Carlos Alberto "Indio" Solari tocó en un escenario salteño. Las veces anteriores fueron en Polaco Bar, en 1978, y en 2009 con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Jueves, 26 de marzo de 2026 18:34
Antes del inicio del show de 2011 del Indio Solari en Salta. Archivo

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El sábado 26 de marzo de 2011, un día como hoy pero hace 15 años, Carlos Alberto "Indio" Solari y su banda los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, presentaban "El perfume de la tempestad" en el estadio Martearena de Salta. Mirá las mejores fotos y el listado de canciones. ¿Estuviste ahí?

 

Fue la tercera y última presentación del artista en la provincia: la primera fue en el recordado Polaco Bar el 7 de enero de 1978, en un show emblemático porque fue el primero bajo el nombre Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

Los Redondos en Polaco Bar, el 7 de enero de 1978.

Tuvieron que pasar 31 años para que el Indio regrese a la provincia: fue el 19 de septiembre de 2009 ya con los Fundamentalistas, mientras que la tercera y última vez que tocó en un escenario salteño fue un día como hoy hace 15 años en la presentación de su tercer álbum de estudio.

El primer show del Indio Solari con los Fundamentalistas, en 2009. Archivo

 

La lista de temas de esa noche

¡Todos a los botes!

No es Dios todo lo que reluce

Martinis y tafiroles

El infierno está encantador esta noche

 

Un ángel para tu soledad

Héroe del whisky

Pabellón Séptimo (Relato de Horacio)

Torito es muerto

Vino Mariani

Mariposa Pontiac / Rock del país

Queso ruso

El tesoro de los inocentes

¿Tomasito podés oírme? ¿Tomasito podés verme?

El arte del buen comer

El regreso de Mao

To Beef or Not to Beef

Black Russian

 

¿Por qué será que Dios no me quiere?

El lobo caído

¡Cruz diablo!

Pedía siempre temas en la radio...

Vamos las bandas

Maldición, va a ser un día hermoso

Juguetes perdidos

Flight 956

Jijiji

 

Las mejores fotos de la previa y el show del Indio el 26 de marzo de 2011

El Indio y los Fundamentalistas en acción. Archivo

Una multitud acompañó al exlíder de los redondos.

El Indio Solari en primer plano. Archivo

Pasaron 15 años del último show del Indio Solari en Salta. Archivo

El público ricotero llegó desde todo el país. Archivo

En distintas zonas de la capital salteña había ricoteros: acá en la puerta de la planta editorial de diario El Tribuno. Archivo

Los ricoteros coparon hosteles, hoteles y campings en Salta. Archivo

 

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