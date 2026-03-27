Reponen en La Ventolera "A rey muerto", una puesta para reflexionar

La escena teatral de Salta tiene una vitalidad enorme y la reafirma constantemente. Prueba de ello es la obra "A rey muerto", escrita por Elena Bossi, que se repone este viernes y mañana, a las 21 en La Ventolera Casa de Arte, O'Higgins 585.

Bajo la dirección de Natalia Aparicio, con la actuación de Andrea García y con Carmen Ruiz de los Llanos en el diseño lumínico y técnico, la pieza transita entre lo crudo y lo poético, abordando una historia en la que la opresión, la violencia y la resistencia se entrelazan en la vida de La Leidy, una mujer que atraviesa la complejidad de la prostitución, la maternidad y la soledad. Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 3875462203.

La pieza surgió de una búsqueda personal de la protagonista, según relata Natalia Aparicio en diálogo con El Tribuno. "Es un proyecto que comienza a partir de una necesidad y deseo de Andrea García, que quiere trabajar con un monólogo de Elena Bossi", explica. Y detalla: "Andrea me convoca para dirigirla, y cuando empezamos a trabajar, lo que hicimos fue contextualizarlo en un espacio determinado, la casa de esta mujer, con sus hijos, y por momentos el juicio, para poder llevarlo a lo teatral. A ella le interesaba mucho esta situación de las mujeres que se ven arrinconadas a trabajar sexualmente, y para un cafisho, que es 'el rey' de la obra".

Andrea García, en el papel de La Leidy.

Tras su estreno a mediados de 2025 con funciones a sala llena, el equipo decidió retomar esta experiencia que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y La Ventolera.

Diversidad de planos

Sostener un unipersonal implica un desafío narrativo y escénico que la puesta resuelve a través de múltiples dimensiones. Aparicio destaca que, aunque haya un solo cuerpo en escena, la obra se apoya en un sistema coherente de proyecciones, sonidos y objetos.

"Se sostiene desde varios lugares. Hay un solo cuerpo, pero no significa que haya un solo plano que signifique. Hay momentos de un primer plano de toda la parte sonora, con música en vivo, porque Andrea es una muy buena coplera y trabaja fusionando la cumbia y la copla", señala la directora, subrayando que esa diversidad mantiene la atención del espectador. "Hay muchos planos, el plano visual, el plano sonoro, el plano del cuerpo de la actriz, de su propia voz", sintetiza.

Adaptación

La adaptación del texto contó con el visto bueno de Elena Bossi, su autora, quien incluso vino de Jujuy al estreno. "Nos alegró mucho, siempre da un poco de temor, fue muy generosa en permitir que nosotras reformáramos el texto y su dinámica, porque le agregamos canciones... nos dio un montón de libertad, y vino a verla", cuenta. "Estábamos aliviadas por esta situación de nunca saber bien si a la autora le va a parecer que está dentro de lo que es la esencia de su obra, si no las has transformado en otra y que ella no esté de acuerdo, sobre todo ideológicamente", agrega.

Para el equipo, era fundamental trasladar la historia a Salta. "Tuvimos que investigar bastante, cuando necesitamos trabajar con un universo que no conocemos, necesitamos investigarlo, no para retratarlo tal cual, sino para ver qué de ese universo queremos significar", dice.

Una mujer

"La obra apunta a la reflexión más que al golpe bajo, no tiene una intención de apelar a la emocionalidad, sino que todo el sistema actoral está armado para apuntar a que se pueda reflexionar, que el espectador o la espectadora tenga un carácter crítico. Y vemos que viene funcionando...", dice Aparicio. "Y transmite la injusticia, también nos interesaba este personaje de una mujer cotidiana que toma el trabajo sexual simplemente como un trabajo que necesita hacer, y que no quiere dejarse avasallar ni depender de ese empleador. Su cuerpo es suyo, que es lo que no soporta el sistema", afirma. "La injusticia en estas situaciones de minoría, con relación a ser mujer, pero también a la clase social... ", profundiza.

La Ventolera también forma. De hecho, en abril comienzan actividades en ese sentido. "Estamos dando unos talleres de teatro expansivo, técnicas alternativas para la actuación, técnicas que están por fuera del carácter hegemónico, que apuntan a generar un trabajo de saltos que le permitan a la persona que especta y a la persona que actúa tener un carácter crítico sobre aquello que hace o sobre aquello que ve, que tenga que tomar partido", anticipa Natalia Aparicio.