Stormy Daniels testificó que mantuvo relaciones sexuales con Donald Trump

La estrella porno Stormy Daniels describió su encuentro de 2006 con Donald Trump en su juicio penal, testificando que trató de no pensar en el sexo mientras tuvo lugar y temía que se hiciera público.

La estrella porno Stormy Daniels describió su encuentro de 2006 con Donald Trump en su juicio penal, testificando que trató de no pensar en el sexo mientras tuvo lugar y temía que se hiciera público.

Durante varias horas, Daniels, de 45 años, ofreció detalles fascinantes en el estrado de los testigos sobre su encuentro con Trump, de 77 años, según los términos de un informe de la agencia de noticias Reuters.

También se refirió al acuerdo de silencio al que llegó para permanecer callada antes de las elecciones de 2016, cuando él ganó la Casa Blanca.

Ella reveló ante el jurado que su vida se convirtió en un "caos" después de que el acuerdo se hizo público en 2018, diciendo que fue condenada al ostracismo y acosada en su casa.

"¿A quién cree usted que se refiere el señor Trump como cara de caballo y sórdido en esta publicación?" le preguntó la fiscal Susan Hoffinger mientras mostraba una publicación de Trump en las redes sociales. "Yo", respondió Daniels.

La actriz porno reveló que Trump no usó condón

El testimonio de Daniels sirvió de base para que los abogados de Trump solicitaran la anulación del juicio, argumentando que detalles, como su declaración de que Trump no usó condón, no tenían otro propósito que el de inflamar al jurado. El juez Juan Merchán negó esa solicitud, pero estuvo de acuerdo en que algunos de sus testimonios iban demasiado lejos.

Los abogados de Trump atacaron su credibilidad y la interrogaron sobre declaraciones inconsistentes que había hecho a lo largo de los años sobre su tiempo con Trump.

Daniels también admitió que "odia" a Trump y quería ganar dinero con su historia.

Trump, el candidato republicano a la presidencia nuevamente este año, no reaccionó mientras observaba desde la mesa de la defensa.

Se declaró inocente de los cargos de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares a Daniels para mantener su silencio y negó que haya mantenido relaciones sexuales con Daniels.

El relato de la mujer

Daniels relató que Trump hizo insinuaciones sexuales después de invitarla a la suite de su hotel en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, Nevada.

La afamada actriz porno, quien testificó que creció como hija de una madre soltera de bajos ingresos, aseguró que Trump le dijo: "Ésta es la única manera de salir del parque de casas rodantes".

También recordó que se "desmayó" a pesar de no consumir drogas ni alcohol después de que Trump le impidiera salir de la habitación bloqueando la puerta y comentó que se despertó en la cama sin ropa. "Estaba tratando de pensar en otra cosa que no fuera lo que estaba sucediendo allí", testificó Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford. "No dije nada en absoluto y salí rápidamente de la habitación del hotel", siguió recordando.

También apuntó que Trump la recibió en la suite de su hotel vistiendo un pijama de satén y que le preguntó: "¿Siempre eres así de arrogante y pomposo?". Luego, Trump desafió a Daniels a que lo azotara con una revista y ella obedeció.

El presunto encuentro tuvo lugar mientras Trump estaba casado con su actual esposa Melania.

Daniels dijo que estaba decidida a mantener el incidente en privado después de haber sido amenazada en un estacionamiento en 2011, pero cambió de opinión durante la candidatura presidencial de Trump en 2016, cuando enfrentó múltiples acusaciones de mala conducta sexual. "Mi motivación no era el dinero, sino hacer pública la historia", afirmó.

Daniels finalmente negoció un pago de 130.000 dólares con el abogado de Trump, Michael Cohen. Los fiscales afirman que Trump falsificó registros comerciales para ocultar el hecho de que le reembolsó a Cohen el pago.

Ella testificó que estaba ansiosa por cobrar antes de las elecciones de 2016 porque le preocupaba que él no le pagara si ganaba.

El caso es ampliamente considerado como menos trascendente que otros tres procesos penales que enfrenta Trump, pero es el único que con certeza irá a juicio antes de las elecciones.

Los otros casos acusan a Trump de intentar revertir su derrota presidencial de 2020 y de malversar documentos clasificados después de dejar el cargo.

Trump se declaró inocente de los tres, concluyó el informe de Reuters.