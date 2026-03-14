Hamás pide a Irán detener los ataques contra países del Golfo pero ratifica su derecho a defenderse

La milicia palestina Hamás insta a su aliado Irán a poner fin a los ataques contra los estados del Golfo, al tiempo que afirma el derecho de Teherán a defenderse frente a Israel y Estados Unidos en la guerra que se inició tras los bombardeos a suelo iraní.

Los grupos armados alineados con Irán en Irak están escalando, ofreciendo 100.000 dólares por información sobre el paradero del personal estadounidense y prometiendo intensificar los ataques contra instalaciones norteamericanas.

Tormenta de arena azota la Franja de Gaza

La cadena árabe Al Jazeera informa que una fuerte tormenta de arena ha azotado la Franja de Gaza, exponiendo a los palestinos desplazados a más riesgos para la salud y destruyendo sus refugios improvisados.