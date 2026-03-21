Irán bombardeó una base clave y desafía con el alcance de su arsenal

El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de alta tensión luego de que Irán lanzara dos misiles balísticos contra la base militar de Diego García, un enclave estratégico en el Océano Índico utilizado por EEUU y el Reino Unido, ubicado a 4.000 kilómetros de su territorio. Aunque el ataque no logró impactar en la infraestructura, el episodio encendió las alarmas en las principales potencias por el alcance demostrado por Teherán.

Según fuentes británicas y estadounidenses, los proyectiles no alcanzaron su objetivo. Sin embargo, la ofensiva fue interpretada como un mensaje directo a Washington y a la OTAN, ya que la base es uno de los puntos neurálgicos para operaciones militares en Asia y Medio Oriente. Desde el Pentágono evitaron hacer declaraciones, aunque señalaron que la infraestructura no sufrió daños.

El ataque se produjo, además, en un contexto sensible: ocurrió antes de que el Reino Unido anunciara que permitiría a EEUU utilizar Diego García para operaciones defensivas específicas contra Irán. Este dato refuerza la hipótesis de que la acción de Teherán fue una respuesta anticipada para marcar límites frente a una eventual escalada militar.

La base de Diego García, ubicada en el archipiélago de Chagos, es considerada una pieza clave en la arquitectura militar occidental. Allí operan submarinos nucleares, bombarderos y destructores, además de funcionar como centro logístico y de comunicaciones. Su elección como blanco sugiere que Irán ha desarrollado tecnología misilística con un alcance mayor al estimado hasta ahora, capaz de proyectar su poder a miles de kilómetros de su territorio.

Con una superficie de 27 kilómetros cuadrados, la isla se encuentra en una posición privilegiada entre África, el Golfo Pérsico, Asia meridional e Indonesia. Esta ubicación la convierte en un punto vital para el control de rutas marítimas por donde circula gran parte del comercio mundial de petróleo. La instalación, establecida en la década de 1970, cuenta con pistas de aterrizaje de gran capacidad para bombarderos B-52, B-1 y B-2, además de un puerto apto para decenas de buques de guerra. Su aislamiento geográfico, sin población civil y con acceso restringido, refuerza su valor estratégico como base de operaciones de rápida respuesta.

En medio de una semana marcada por ataques cruzados y amenazas, la inteligencia occidental analiza con preocupación este ataque, que evidencia un cambio en la capacidad operativa iraní. Mientras tanto, EEUU y sus aliados reforzaron la seguridad en sus bases en el exterior ante la confirmación de que su infraestructura militar ya está bajo fuego directo.