Scaloni dio la lista de convocados con Messi y algunas sorpresas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer hoy la lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para afrontar la gira de la Selección nacional por Estados Unidos, donde afrontará este mes amistosos frente a El Salvador y Costa Rica.

La nueva citación de Scaloni, compuesta por 26 futbolistas, tiene a la cabeza al capitán Lionel Messi, incluye a los dos bahienses Germán Pezzella y Lautaro Martínez.

Además de algunas sorpresas, sobresalen ausencias de renombre de cara a los compromisos previstos para el viernes 22 y martes 26 de marzo.

Si bien se mantuvo la base del grupo de jugadores que vienen integrando la Selección últimamente, el entrenador convocó a algunas caras nuevas, como Valentín Barco, que acaba de debutar en el Brighton and Hove inglés. Además, volvieron a ser citados Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

Entre los ausentes hay varios campeones del mundo en Qatar 2022, ya que padecen distintas lesiones, como Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Guido Rodríguez.

Otro que conoció la gloria mundialista y no será parte es Thiago Almada. El jugador del Atlanta United de Estados Unidos no figura en la flamante lista, ya que será convocado por Javier Mascherano para la gira del Sub 23 pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024.