En diálogo con El Tribuno Plus, el actual DT de Gimnasia de Jujuy Franco Sosa se refirió al cargo que ocupa al frente del primer equipo y contó sensaciones de cara al futuro.

En ese sentido Sosa explicó que no esperaba dirigir al “lobo” jujeño, y agradeció al técnico anterior Marcelo Vázquez quien le dio la posibilidad de ser ayudante del cuerpo técnico.

“Dirigir no es fácil, yo creía que no estaba preparado, siempre decía no, me tengo que preparar, tengo que mirar, tengo que escuchar, tengo que ver cómo manejar los grupos, porque el fútbol va cambiando, los grupos van cambiando, no son los grupos que yo viví”, dijo.

En tanto, Franco Sosa aseguró que “estar en el lugar donde estoy creo que nunca me lo imaginé. Lo tengo que disfrutar pero a su vez lo tengo que tomar con el mayor compromiso posible sabiendo que estoy en una institución grande en el norte y en un club que quiero mucho”.

Por otra parte, el DT “lobo” destacó sus momentos históricos como jugador y recordó el ascenso con Gimnasia de Jujuy, el campeonato y la Copa Argentina ganados con Boca y el ascenso logrado con el Deportivo Cúcuta.

Por último, Franco Sosa se refirió al hincha del “lobo” jujeño y expresó “que se quede tranquilo que vamos a tratar de hacer lo mejor posible”.

“Nos puede ir mal porque nada te garantiza en el fútbol que te va ir bien, pero la entrega, las ganas de querer ganar en cualquier cancha siempre van a estar. Vamos a hacer lo mejor posible para el bien de la provincia, no tan sólo de Gimnasia”, concluyó.