Independiente rescató un punto agónico y de local

Independiente, que quedó a un paso de no jugar por nada, apenas empató anoche 1 a 1 con Atlético Tucumán como local por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional y quedó a tres unidades Vélez y River, los últimos que se están clasificando a los cuartos de final.

Con un tanto de Mateo Bajamich en la primera etapa, el conjunto tucumano se puso en ventaja en la primera llegada al arco del equipo loca, pero ya sobre el final del partido, el chileno Mauricio Isla empató las acciones de cabeza.

A los 34 minutos, Guillermo Acosta le metió un pase largo a Juan Infante por la izquierda, quien avanzó y centró por lo bajo para Marcelo Estigarribia. El delantero pifió el remate pero el rebote lo tomó Bajamich y puso el 1 a 0 para la visita.

En el arranque del complemento, Tevez intentó corregir el déficit estructural y dispuso el ingreso de "Saltita" González por Ávalos para que Marcone no quede tan solo en el medio y que el conjunto sea más compacto, con menos distancia entre líneas para poder achicar espacios hacia adelante. Tevez agotó los cambios a los 21' y, con las salidas de Mancuello, de flojo nivel, Ruiz y Luna, se quedó sin gambeteadores. Atlético Tucumán jugó con la desesperación del rival que quedó expuesto por su falta de creatividad. La paciencia se agotó a los 30', cuando los hinchas estallaron contra los jugadores y dirigentes. Antes de meterse de la adición un centro largo desde la izquierda encontró la cabeza del chileno Isla por la derecha, quien apareció por detrás de todos para convertir el empate por el segundo palo.

La igualdad, casi en la agonía del partido, no fue suficiente para apagar el incendio. El público despidió a Independiente con una silbatina estruendosa. El conjunto de Avellaneda no dio la talla. A pesar de la arremetida final, jugó mal y no aprobó el examen ante un Atlético Tucumán que aún no ganó en lo que va del torneo. Y se le complicó mucho la clasificación a los playoffs.