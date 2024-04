Morales: "Nunca me fui de Gimnasia y menos ahora"

Walter Morales aclaró que no pidió licencia por tiempo indeterminado y por lo tanto continúa siendo el presidente de Gimnasia, que atraviesa días complicados en lo futbolístico.

Walter Morales aclaró que no pidió licencia por tiempo indeterminado y por lo tanto continúa siendo el presidente de Gimnasia, que atraviesa días complicados en lo futbolístico.

El titular "lobo", en charla con El Tribuno de Jujuy, no entiende qué pasó con la información que daba cuenta de que había pedido un impasse en sus funciones. "En realidad, después de la derrota con Racing, me quedé unos días en Córdoba por un tema familiar, aprovechando el fin de semana largo. El martes volví y ya estoy trabajando en el club. Sinceramente me sorprendió esta confusión, pero está aclarada y punto aparte", declaró el dirigente.

También resaltó que "jamás me fui de Gimnasia y ahora menos, en las difíciles. Siempre estuve. La tengo clara que no se están dando las cosas. Sin embargo, con la llegada del técnico Módolo creo que vamos a dar vuelta la historia. Con dos resultados positivos se encaminará la campaña".

Morales también habló de los graves incidentes ocurridos en la práctica matutina de ayer, donde un grupo de la barrabrava fue a "apretar" al plantel profesional.

"Hicimos la denuncia correspondiente. No puede pasar. Mañana (por hoy) me reuniré con autoridades policiales. Las personas que fueron al predio estarían identificadas. Además, vamos a aplicar el derecho de admisión y quienes tengan alguna denuncia, inclusive por alimentos, no ingresará a la cancha", agregó.

En cuanto al ser consultado si habría algunas desvinculaciones ahora, el directivo prefirió no hablar al respecto, sí reconociendo que Rodrigo Montes, Facundo Rojas y Nahuel Gómez comenzarán a entrenarse con la primera local desde ahora en más.

"Vamos a ver qué pasa. El objetivo es mirar hacia el futuro y recuperarse cuanto antes. El nuevo entrenador tiene nuestro total respaldo y confíamos en el plan de trabajo que ideó para salir adelante. Los muchachos también se encuentran comprometidos. Hay que dar vuelta la página", arengó el mandamás de los "albicelestes".

Morales sabe a la perfección que ni el más pesimistas pensó que el equipo se iba a encontrar mirando los puestos de abajo y no de vanguardia, ya que se armó para pelear arriba.

Siempre las responsabilidades son compartidas y cada uno debe hacerse cargo de las suyas.