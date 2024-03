Esta noche a las 21, la declamadora Noemí “Moni” Lares, presentará “Lo que trajo el viento”, un espectáculo de poesía y música.

La puesta cuenta con el acompañamiento en la guitarra de Carlos Guerrero, y la dirección de Omar Lafuente. La cita es en el Centro Cultural “Héctor Tizón” (Hipólito Yrigoyen 1302 esquina Junín).

La protagonista propone “un encuentro con la poesía”, y cuenta que entre sus autores elegidos para esta noche están Alfonsina Storni, Eladia Blázquez, Octavio Campero Echazú, Atahualpa Yupanqui, por mencionar sólo algunos.

“Simplemente soy amante de la poesía, me gusta declamar, y lo hago donde me invitan”, dice para aclarar que no tiene una trayectoria artística en escenarios ni profesionalmente. Ahora soy docente jubilada, estudié en Santiago del Estero y hace más de 50 años que vivo en Jujuy”, relata.

“La idea surge cuando escucho una canción de Juan Falú, ‘Confesiones del viento’, que me encantó y en ese momento se me ocurrió armar este espectáculo, que es el segundo de este tipo”, cuenta en conversación con nuestro diario.

El primer recital poético musical que propuso, fue en el año 2016, junto a Noemí Salerno (actriz) y también en aquella oportunidad, con la guitarra de Carlos Guerrero. Se llamaba “De verso en verso”.

Este segundo recital, lo había pensado hace algunos años, para celebrar sus 60 años de vida, “pero vino la pandemia y recién lo puedo hacer ahora”, dice, entendiendo El segundo. Quería celebrar mis 70 años con este espectáculo pero llegó la pandemia y se estiró el estreno. “Pero todo ocurre por algo y cuando debe suceder”, cuenta, “porque fue hace un tiempo que se encontró con Omar Lafuente y le pidió que la dirija, y así fue.

Las poesías elegidas tienen como hilo conductor, al viento. “Son de amor, de distintas clases de amor, relacionados con la mujer”, comenta la declamadora.