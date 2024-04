“Me dedico cien por ciento a esto”

Tenés mucha versatilidad, no es solamente música urbana lo que hacés

Creo que mi género musical es una fusión de música urbana, moderna, con música orgánica, que sería guitarra eléctrica, piano. O sea música urbana con R & B, que es un género afroamericano que fusiona blues, jazz, etc. Y yo hago música urbana con R & B. Esa es mi marca personal.

¿Cómo llegas a encontrás tu estilo?

Creo que se debe a la cultura musical que me inculcaron en mi casa, Siempre se escuchó mucho blues rock etc, después en la calle y en el ambiente que me moví descubrí el rap. En el ambiente que me moví yo luego, descubrí la música urbana, y a la hora de hacer mi propio ritmo, salió una fusión entre los dos.

Vos considerás que comenzaste fuertemente a dedicarte a la música en el 2021, pero antes venías cantando

Sí, a los 15 años salió mi primer tema de rap, "Sahasrara". Luego me alejé de la música porque iba al colegio. En ese momento era sólo por diversión.

En 2021 saco mi canción "11:11", que ya la saqué con la intención de comenzar una carrera musical.

¿Ahora estás dedicada exclusivamente a esto?

Si, cien por ciento. Pasó que después de sacar esa canción en 2021, me aleje de la música casi por dos años hasta fines del 2022, que me inscribí en un concurso de música nacional que organizaba el Mica (Mercado de Industrias Culturales Argentinas), y quedé seleccionada con "11:11".

Gané para representar a Jujuy en Tecnópolis, junto con Purmamarket.

Cuando viajé a Buenos Aires, hablé a Juan Acosta para que hagamos un show juntos. Y desde ahí generamos un vínculo y seguimos trabajando juntos.

En mayo de 2023 gané otra convocatoria en Buenos Aires de la Feria Internacional de la Música y también representé a Jujuy ahí. Cuando pasó lo de Tecnópolis, fue que dejé todo por la música.

Comencé a producir canciones con Juan y de ahí resultó el tema que lancé recientemente, "Luna roja".

¿Cuántas canciones tenés tuyas?

Tengo ya siete canciones, y hasta ahora salieron dos solamente. Esta noche tocamos en vivo y ahí voy a presentar todas mis canciones, en el festival de la Cerveza y Pizza Jujeña.

¿Cómo surge "Luna roja"?

Nace de una búsqueda de identidad, basándome un poco en lo que era el género de "11:11". Es una letra que escribí cuando tenía 17 años, romántica, y la reciclamos con Juan. Nos tomó casi medio año hacerla. Contratamos un baterista de Buenos Aires, Robert Fighetti. En la masterización estuvo Fernando Argento que trabaja con artistas de talla mundial, también es de Buenos Aires. Buscamos darle una impronta más profesional a este trabajo.

Además, firmamos con el sello discográfico Big Sound, que es de Los Tekis, así que salió a través de ellos.

En la parte audiovisual, el video clip, trabajamos con Juan Irusta, y lo grabamos en Conectar Lab, de la Ciudad Cultural.

Sos muy jovencita y has logrado muchas cosas, ¿cuánta energía más te queda para seguir por muchas metas más?

Mucha, mucha energía, y más ahora que hay más gente apostando por este proyecto. Cada vez se suma más gente. Hay mucha proyección hacia adelante.

¿Cuál es tu rutina hoy que la música como un trabajo?

Desde que empecé a dedicarle mi vida, cien por ciento a esto -porque además soy diseñadora gráfica y antes trabajaba de eso-, mi rutina se convirtió en clases de piano, de vocalización, horas en el estudio (6 o 7 horas, tres veces a la semana) donde producimos y creamos música, y ensayos con la banda dos veces a la semana. También se completa con crear en casa, buscar ritmos.

¿Cuáles son tus proyectos?

En mayo, nos vamos de gira a Buenos Aires, con Juan Acosta, para hacer shows y visitar estudios de grabación. Cuento para eso con el apoyo del Mica. Todo lo que hago es inversión mía, videos, viajes.

¿Cómo te financias en este camino? ¿Vos sos de la generación de artistas que entendieron claramente lo de la autogestión y la industria cultural?

Sí. Me autogestiono, y la música me autofinancia. Todo lo que gano es para pagar a mi productor, a los músicos de mi banda y la sala de ensayo. Es como que sólo tengo plata para eso.

Otra forma de sustentarme es que gestiono eventos de música urbana y hip hop. Traje raperos de Buenos Aires, Rosario, que nunca antes habían venido a Jujuy.

Uno de esos eventos fue "Jóvenes creando" que conseguí que me bajaran fondos de Nación y de Cultura de la Provincia, para hacerlo.

¿Qué te propones con la música?

Veo a la música como un trabajo, pero a la vez siento que represento algo. Yo vivo en Alto Comedero, soy clase media, a media baja, y todos los chicos de mi edad y de esta clase social escuchan mucho hip hop, rap, etc. acá en Jujuy en un momento no había nadie que los represente, y cuando fui a Tecnópolis, me eligieron como representante del género, y tengo un diploma y todo, que lo dice. Así que me dije: "me voy a hacer cargo del título que tengo" y comencé a organizar eventos. Pongo a tocar a los chicos que rapean en los barrios, en las plazas, y se conoce con raperos que traigo de otros lados.

Hay mucha juventud rapeando y en esta onda, ¿qué falta para que ellos puedan surgir también?

Hay mucho talento en Jujuy, sólo falta que los jóvenes se lo tomen en serio, que se la crean, porque más allá de que a mí me gusta y de que fue un hobbie, todos los días me levanto temprano para dedicarle mucho tiempo a esto. Hay muchos chicos que estudian y trabajando de otra cosa, y ven esto como un hobbie, y quieren vivir de la música, pero no se concientizan de que es un trabajo como cualquier otro.

También sos DJ

Sí, lo hice porque siempre me rodeé mucho de la música electrónica y del ambiente del DJ, y lo empecé a hacer pensándolo como una fuente de ingreso para sustentar mi carrera. Para que te paguen por ser DJ no hace falta ser famoso, pero como artista es un poco más difícil.

¿Querés ser famosa?

No sé si quiero ser famosa, pero si quiero representar a Jujuy en lo que es la música urbana. Porque si te querés hacer famoso, el camino es otro, tipo hacer música que le gusta más la gente que a vos. Y yo no estoy dispuesta a eso, porque creo que tengo un mensaje y quiero mantenerlo. Creo que solo va ir llegando todo.

Puede ser poca gente la que me siga, pero quiero que se la gente correcta.