Patricia Armella: “Hoy más que nunca tenemos que avanzar en derechos para las personas trans”

En el marco del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, la diputada justicialista Patricia Armella, recibió a diferentes colectivos, fundaciones y agrupaciones trans de la provincia con las que acordó una agenda de trabajo.



Según la legisladora, que también para este periodo legislativo presidirá la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, se buscará avanzar en la discusión y aprobación de un proyecto de Adhesión a la Ley de Cupo Laboral Trans y una Ley Integral Trans para la provincia de Jujuy.

Además de comenzar a visibilizar cómo las personas de este colectivo, que ya tienen muchos derechos vulnerados, se están viendo afectadas por la difícil situación económica, social y política que atraviesa el país en lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a la vivienda y la alimentación.“Lo que cuentan estas mujeres, es que la están pasando muy mal, sobre todo porque no tienen ingresos necesarios para enfrentar la recesión económica que estamos viviendo en el país que se traduce en una escalada inflacionaria terrible que les impide acceder a cuestiones básicas como la alimentación”.De la misma manera, explicó Armella, “poseen una crisis habitacional tremenda y muchas, directamente, por no poder pagar un alquiler se encuentran en situación de calle. Lo mismo pasa con el acceso a la salud que siempre represento un obstáculo y ahora con las nuevas políticas del gobierno nacional se ve más restringida por el desfinanciamiento, vulnerando aún más el acceso a derechos de personas travestis, transexuales y transgénero”.Asimismo, acordaron retomar los debates alrededor de otros asuntos pendientes como la Reparación Histórica, un reclamo urgente de toda la comunidad travesti-trans del país.Para finalizar, la diputada destacó la necesidad de que, ante tan difícil escenario, la provincia se comprometa a avanzar en derechos que protejan a las personas Trans. “Sabemos que las leyes no garantizan que los problemas se solucionen inmediatamente, pero sería un primer paso muy importante ya que los colectivos y agrupaciones trans de la provincia están dispuestas a luchar hasta las últimas consecuencias porque para ellas es una cuestión de vida o muerte”.