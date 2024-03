No habrá paro de colectivos en Jujuy

El Gobierno provincial, a través de su Dirección de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria ante las medidas de fuerza anunciadas por referentes de Unión Tranviarios Automotor - Seccional Jujuy, que habían anticipado el inicio de un paro por tiempo indeterminado a partir de la semana próxima en el transporte de media y corta distancia.

Ayer a la mañana, el dirigente de la UTA, Sergio Lobo, indicó a este matutino que la asamblea del gremio decidió acatar lo dispuesto por la autoridad laboral, pese a la difícil situación de los trabajadores del sector.

Lobo señaló que "las empresas no cancelaron el salario del mes de febrero, que están (abonados) en un 50%. Y aprovechando la necesidad de los compañeros, es que están proponiendo hacer este acuerdo individualmente, a lo cual como organización sindical, junto a los delegados, rechazamos categóricamente, porque un acta acuerdo a nivel provincial o en particular con cada uno de los trabajadores no corresponde".

Al mismo tiempo anunció que hicieron "la denuncia correspondiente ante la Secretaría de Trabajo", y que ya enviaron una carta de documento a la Cámara de Transporte de Jujuy para que se termine con esta práctica.

En un comunicado de la UTA, también se había denunciado que las empresas pretenden abonar los salarios y viáticos de acuerdo a la escala de diciembre último.