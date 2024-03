Profesionales de salud exigen una recomposición salarial

EMILIANO SAAVEDRA

Duro panorama para los profesionales de la salud en la provincia. Es que ayer médicos agrupados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), Asociación de Médicos Jubilados (Ameju) y Médicos Autoconvocados realizaron un paro en reclamo de mejoras salariales. Las medidas continuarán hoy y sólo se atenderán emergencias en guardias de los nosocomios públicos.

Agotadas las medidas de diálogo y como instancia final, "la convocatoria de paro ha sido consecuencia de una serie de negociaciones y entrevistas con funcionarios de Casa de Gobierno, reclamando la actualización salarial de los profesionales, debido a la baja remuneración percibida", reconoció Federico Aden que se sumó a la medida de fuerza.

Luego le dijo a El Tribuno de Jujuy que "nuestros profesionales tienen la posibilidad de trabajar por el doble en Güemes, Salta. Entonces, los formamos acá y se terminan yendo a trabajar en la vecina provincia. Y no estaríamos con gente para cubrir las guardias".

Aden hizo énfasis que solo hay 18 médicos de guardias para los 7 días de la semana aunque deberían alcanzar los 28 profesionales en el Hospital Materno Infantil. "Hay días donde deberían haber cuatro médico y solo hay dos, en los hospitales de internación, tiene que haber uno en cada lugar pero no hay; esa problemática se genera esencialmente por lo remunerativo", comentó sobre los planteos que se realizaron en diciembre y hasta ahora no hubo respuestas.

La situación es sin dudas "desesperante" porque no habría médicos suficientes en Jujuy para cubrir las necesidades de atención en las guardias. Según pudo consultar este matutino, hay médicos que hacen doble guardia y no da abasto porque son entre 250 y 300 consultas en 24 horas de promedio.

Jubilación digna

Por otro lado, Pereyra Rozas, profesional médico, también indicó que "hicimos una nota ante el Gobierno diciendo que ante estos sueldos, los médicos iban a irse de Jujuy; no vienen médicos nuevos y los jóvenes no tienen arraigo".

El médico apuntó que el Gobierno estaría por concretar una ley de salud donde "tiene que ver lo remunerativo y relación con los médicos con el sistema de salud, pero de esa ley no tenemos ningún conocimiento y se tiene que terminar en 10 días la reglamentación. Esto se está haciendo a nuestras espaldas".

En el reclamo, se incluye el pedido por un piso salarial de más de un millón de pesos, jubilación digna del 80% móvil y aumento en el valor de la hora médica de llevarla a llevar la hora médica de 4 a 13 mil pesos.

Un médico especialista de 30 horas está en un sueldo de $380.000 y la hora $4.000. Uno de guardia de 24 horas se está pagando $110.000 y $120.000 de promedio y la hora de $5.000, "No hay aumento del básico con lo cual la jubilación sigue siendo paupérrima para nosotros porque no se aumentó el básico sino algún elemento, hemos ido personalmente a mirar los sueldos", sostuvo agregando que "se aumentó conceptos que no son remunerativos, es decir dinero en negro, en el sueldo bolsillo no llega un 30%".

"Decadencia progresiva"

Gerardo Lamas entiende que el hospital de cabecera de Jujuy está sufriendo una "decadencia progresiva en lo prestacional y profesional porque las nuevas generaciones no tienen interés producto de la baja paga y ese es el déficit que tenemos".

Luego señaló que "hace 20 años éramos prácticamente un lugar de referencia de formación profesional porque teníamos una residencia medica muy codiciada, venían profesionales de todo el país a capacitarse en nuestro hospital y hoy en día eso no existe".

A su vez, el profesional apuntó que hace falta incentivo en la capacitación médica. "Estamos muchos en edad de retirarnos de la práctica hospitalaria y realmente no avizoramos ningún tipo de intención del Estado de capacitar a la profesión del sistema de salud", comentó preocupado.