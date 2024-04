Su espíritu emprendedor lo llevó a Paços de Ferreira

Paços de Ferreira tiene el encanto de ciudad pequeña, con naturaleza alrededor y gente amable. Estas características son algunas de las destacadas para César Ulises Echeverría Márquez, un jujeño que encuentra en este pintoresco lugar geográfico su hogar dentro del distrito de Oporto. Es aquí, en Portugal, donde vive desde el año 2022 y crece a nivel personal y profesional, llevando adelante un oficio que aprendió tiempo atrás como es la carpintería.

TRABAJANDO | CON EL ARMADO DE AGLOMERADOS.

Esta labor artesanal que requiere de concentración y constancia es sumamente valorada en Paços de Ferreira porque es conocida en toda Europa como Capital do Móvel -Capital del mueble- por lo que el trabajo no falta para este hombre de 47 años. Y es que con un espíritu emprendedor por excelencia, Echeverría Márquez se desempeña detalladamente en el armado de aglomerados y muebles a medida, en el más importante centro de producción de mobiliarios de aquella nación denominada como "El jardín junto al océano". "Lo que me hizo pensar en viajar fue la situación del país, ver que el futuro de mis hijos podía peligrar estando allá", expresó César Ulises Echeverría Márquez quien desarrollaba la misma labor aquí en San Salvador. La verdadera razón de progresar fuera del país para este padre dedicado se vincula profundamente al porvenir de sus dos hijos de quince y nueve años que son el leitmotiv de su existir.

EN PORTO | CON LA MEJOR COMPAÑÍA, CONOCIENDO LA MAGIA EUROPEA

"Soy un convencido de querer lo mejor para mis hijos y eso sólo lo podía lograr en otro país. Por eso, primero estudié las posibilidades, teniendo en cuenta mis conocimientos sobre amoblamientos y decidí emigrar", contó. En noviembre del año 2022, tomó el vuelo que cambiaría su destino. Primero, Lisboa; luego Porto hasta llegar a Paços de Ferreira, el pueblo que eligió para establecerse. No obstante, los primeros tiempos fueron durísimos pero todo valía la pena al hacerlo por sus pequeños. "Soy realista y no la pasé nada bien, extrañaba mucho porque llegué primero y mi familia quedó en Jujuy", develó con cierta nostalgia.

MISIÓN CUMPLIDA | PROLIJIDAD EN LA LABOR DE UN MOBILIARIO A MEDIDA.

Pero lo que no abandonó jamás, fue el sentimiento esperanzador que lo acompañó en todo momento y sobre todo el focalizar la energía en su objetivo que siempre fue progresar para darle lo mejor a sus retoños. "Comencé desde cero literalmente. Sólo pensaba en mi familia y en trabajar lo antes posible, hacer mis papeles y alquilar. Así que en breve ellos vinieron y ahora estamos juntos", destacó este jujeño que trabajó en Moura y luego mutando hacia otras fábricas. Mientras sus hijos están escolarizados en Paços de Ferreira y su esposa los cuida; su presente lo hace vivir una experiencia de aprendizaje en Mónaco, ciudad que admira y en la que gana estabilidad. "Nunca me pasó por la cabeza conocer este tipo de ciudades, me doy cuenta que es gracias al sacrificio y es hermoso", describió este egresado de la Escuela de Comercio 2 "Malvinas Argentinas" que no olvida Cuyaya como parte de su infancia.

EN MONTE CARLO | SORPRENDIDO POR LA POSIBILIDAD DE ESTAR EN OTRO CONTINENTE.

"Estando en Paços de Ferreira puedo decir que se parece a Los Perales donde también viví, por lo verde y que escuchamos el canto de los pájaros, por ese lado no extraño tanto pero a mi mamá sí y mucho", comentó Echeverría Márquez acerca de sus emociones fuertes que lo hacen aprender todo el tiempo. "Nada es imposible, los sueños se pueden realizar sólo hay que animarse y hacerlo. Si hay fracaso no hay que dejarse vencer, sino seguir adelante", finalizó.