Israel atacó a Irán en respuesta al bombardeo del sábado

Un vocero del gobierno de los Estados Unidos confirmó al medio norteamericano ABC News que Israel lanzó, al menos, “un misil” a Irán que ya impactó en algún punto del país. Sin embargo, todavía no hay precisiones acerca del lugar donde cayó.

Además, el vocero señaló que todavía no es posible determinar si Israel también lanzó un ataque contra Siria e Irak.

El anuncio oficial se emitió luego de que la agencia de noticias iraní Fars reportara explosiones cerca del aeropuerto de la ciudad de Isfahán, a 406 kilómetros del sur de Teherán.

Los vuelos a Teherán, Isfahán y Shiraz fueron suspendidos luego de que se registrara una explosión en la ciudad de Qahjavaristan, cerca del aeropuerto de Isfahán y de la Base de la Fuerza Aérea Hashitam Shikari.

Esta acción es una respuesta al ataque de Irán contra Israel el pasado 13 de abril, cuando el país persa lanzó un ataque con más de 300 misiles y drones sobre el territorio israelí.

Funcionarios de la administración de Joe Biden confirmaron el ataque israelí

Con el correr de las horas, funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden, citados por ABC confirmaron que los misiles israelíes impactaron en la provincia de Isfahán, donde se encuentra Natanz, la zona donde está ubicada una de las instalaciones nucleares de Irán. Sin embargo, una fuente militar le dijo a la cadena estadounidense Fox que el ataque fue “limitado”.

Aunque otras fuentes de la administración estadounidense aseguraron a CNN que el ataque no estuvo dirigido contra instalaciones nucleares iraníes algo que -según consignaron- podría desencadenar una escalada de agresiones y una respuesta más dura de Irán.

Según dijo a NBC un alto funcionario estadounidense, Estados Unidos no estuvo involucrado en el ataque a Irán y, además, Israel notificó a Washington antes de llevarlo a cabo.

Irán sostuvo que no hubo daños graves producidos por el ataque

Por su parte, las autoridades militares iraníes indicaron este viernes que los sistemas de defensa del país “dispararon a objetos sospechosos” que no han provocado daños. El portavoz de la Agencia Espacial de Irán, Hossein Dalirian, aseguró que las defensas aéreas derribaron varios drones. ”Por ahora no hay reportes de un ataque con misiles”, agregó.

”El sonido está relacionado con los disparos de los sistemas de defensa de Isfahán”, agregó el comandante de Ejército iraní en la provincia de Isfahán, Siavosh Mihan-Dust, a la televisión estatal iraní. ”No hemos tenido daños ni accidentes”, añadió el militar. La televisión estatal informó de madrugada de que se había escuchado el sonido de “fuertes explosiones” en la provincia central de Isfahan, que aloja centros de producción de misiles e instalaciones nucleares.

El petróleo sube y las bolsas asiáticas caen tras el ataque de Israel contra Irán

Los precios del petróleo han subido y las bolsas asiáticas se desplomaron tras conocerse la noticia sobre el ataque de Israel contra la provincia iraní de Isfahán, que por el momento el régimen iraní niega. (Con información de EFE)