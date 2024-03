Se desplomaron un 20% las transferencias por coparticipación en febrero

Las transferencias por coparticipación de impuestos a las provincias se desplomaron un 20% en febrero como consecuencia de la reforma del Impuesto a las Ganancias y explica la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

Los giros del Gobierno ascendieron el mes pasado a $2,2 billones que, descontada la inflación, representan una baja real del 19,5%, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

"Esta caída es explicada principalmente por el mal desempeño interanual real en la recaudación del Impuesto a las Ganancias (-38,3%) y un incremento de recaudación de IVA del 3,5%", precisó el informe.

Junto a la caída de la Ley Ómnibus también se frustró la posibilidad de revertir la reducción del mínimo no imponible para el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los empleados de la cuarta categoría.

Al no conseguir apoyo para el resto de sus propuestas, el presidente Javier Milei retiró la iniciativa y, en consecuencia, se profundizó el desfinanciamiento de las cuentas provinciales.

En el acumulado al primer bimestre del año, las transferencias automáticas por coparticipación alcanzaron los $4.5 billones, que equivalen a una caída real del 15,4%.

"Esto implicaría el menor monto real para el primer bimestre de los últimos 9 años", aseguró IARAF.

Las transferencias automáticas son las que día a día reciben los estados subnacionales a partir de la recaudación nacional de impuestos. A esta baja, debe sumarse el corte total de las transferencias discrecionales.

La consultora Politikón Chaco con datos al 23 de febrero, estimó que este tipo de envíos se redujo en un 94% durante el mes pasado, poniendo en una situación de ahogo a varias provincias.

Además del Impuesto a las Ganancias, los envíos por coparticipación incluyen la parte proporcional por la recaudación de IVA.

IARAF señaló que "la recaudación conjunta de IVA y Ganancias (que representa el 54% de la recaudación nacional total) habría descendido un 16,7% en términos reales en febrero. Esta caída habría estado por encima del promedio de los últimos 5 años (-10%)".

"A precios de hoy, la caída real interanual del consolidado de las transferencias totales en febrero es de $535.000 millones. Si lo expresamos en términos per cápita para cada jurisdicción, se observa que las provincias que menos perdieron fueron CABA, Buenos Aires y Mendoza, y las que más lo hicieron fueron Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa", señaló el instituto.